Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Thiết kế ấn phẩm truyền thông cho sản phẩm (video, trailer)

- Thiết kế âm thanh cho sản phẩm, thêm nhạc vào sản phẩm

- Tham gia vào phát triển sản phẩm

- Phối hợp với team content để lên concept, ý tưởng dựng video.

- Thiết kế, cắt ghép các nội dung thành một video hoàn chỉnh đảm bảo đạt yêu cầu

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có đam mê làm game, tư duy thẩm mỹ tốt.

- Sử dụng thành thạo các công cụ Adobe Premiere và After Effect

- Biết dùng các phần mềm Adobe Photoshop, Illustrator, Unity Editor và các phần mềm liên quan là một lợi thế.

- Có trách nhiệm với sản phẩm, công việc tôn trọng kỷ luật

- Có kinh nghiệm làm mảng game là 1 lợi thế

- Có kiến thức căn bản về hội họa

- Đính kèm Portfolio/Link sản phẩm khi ứng tuyển (có sản phẩm graphic, motion liên quan là 1 lợi thế)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Ăn trưa miễn phí tại công ty.

- Thưởng hiệu suất công việc, thưởng lễ, thưởng sinh nhật, thưởng tết,....

- Du lịch công ty định kỳ hàng năm.

- Thưởng đóng góp theo hiệu quả kinh doanh.

- Cung cấp trang thiết bị làm việc và công cụ hỗ trợ công việc (máy cấu hình cao, 2 màn hình...).

- Chế độ BHYT, BHTN theo luật lao động;

- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;

- Tham gia vào các CLB của công ty hàng tuần.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và sếp tâm lý, hướng đến phát triển bản thân và đội nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin