Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
- Thừa Thiên Huế: Tầng 1, Shophouse 01 The Manor Crown, 64 Tố Hữu, Xuân Phú, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, TP Huế
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai công tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ dành cho Khách hàng doanh nghiệp ("KHDN") thuộc phân khúc/tiểu phân khúc MSME, SME trên địa bàn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu KPIs được giao
Quản lý, chăm sóc, phát triển danh mục khách hàng
Phối hợp hỗ trợ khách hàng sau giải ngân và thực hiện công tác kiểm soát sau vay đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho KHDN
Tham gia công tác đào tạo
Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng nhóm KHDN/ Giám đốc KHDN/ Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm KHDN/ Giám đốc KHDN/ Giám đốc Chi nhánh tùy theo mô hình hoạt động của Chi nhánh, Giám đốc khu vực, Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực tín dụng, thị trường hoặc các vị trí tương đương.
Giao tiếp tốt
Ưu tiên ứng viên tuyển sớm
Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
• Một năm xem xét điều chỉnh lương 1 lần;
• Lương tháng 13;
• 1 năm có 12 ngày phép, được hưởng chế độ du lịch hè, bảo hiểm theo luật lao động + bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân, thưởng các ngày lễ. Nếu Kết quả làm việc tốt sẽ được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân Hàng
• Quyền lợi về đào tạo: được tham gia các chương trình đào tạo của Seabank
• Được tham gia các chương trình team building của Ngân Hàng hoặc chi nhánh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI