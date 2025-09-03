Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 09 Hoàng Cầu, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận hồ sơ của khách hàng từ lễ tân tiếp đón.

Phân bổ dịch vụ cho từng khách hàng: Khách hàng chờ khám/Khách hàng lên làm dịch vụ luôn.

Khách hàng chờ khám: Vào phòng ngồi cùng bệnh nhân, trò chuyện và viết Nhật lý dịch vụ

Khách hàng làm dịch vụ luôn: Đưa bệnh nhân lên các phòng điều trị, bàn giao lại với điều dưỡng điều dưỡng.

Nghe bác sỹ tư vấn và sẵn sàng tiếp nhận tư vấn thêm gói dịch vụ.

Điền vào Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ khi tư vấn gói hoặc thuốc/sản phẩm cho bệnh nhân.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ từ 19 – 28 tuổi, không nói ngọng, giọng địa phương;

Không có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn: 8.000.000 – 20.000.000đ/tháng +++

Được Công ty phụ cấp chi phí gửi xe + ăn trưa;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm, tháng…, được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, nghỉ phép 01 ngày/tháng, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh…;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện giúp nhân sự hoàn thiện kỹ năng và kiến thức;

Có cơ hội thăng tiến cao theo lộ trình cụ thể, rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

