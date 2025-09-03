Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Ngày đăng tuyển: 03/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 09 Hoàng Cầu, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tiếp nhận hồ sơ của khách hàng từ lễ tân tiếp đón.
Phân bổ dịch vụ cho từng khách hàng: Khách hàng chờ khám/Khách hàng lên làm dịch vụ luôn.
Khách hàng chờ khám: Vào phòng ngồi cùng bệnh nhân, trò chuyện và viết Nhật lý dịch vụ
Khách hàng làm dịch vụ luôn: Đưa bệnh nhân lên các phòng điều trị, bàn giao lại với điều dưỡng điều dưỡng.
Nghe bác sỹ tư vấn và sẵn sàng tiếp nhận tư vấn thêm gói dịch vụ.
Điền vào Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ khi tư vấn gói hoặc thuốc/sản phẩm cho bệnh nhân.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 19 – 28 tuổi, không nói ngọng, giọng địa phương;
Không có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn: 8.000.000 – 20.000.000đ/tháng +++
Được Công ty phụ cấp chi phí gửi xe + ăn trưa;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm, tháng…, được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, nghỉ phép 01 ngày/tháng, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh…;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện giúp nhân sự hoàn thiện kỹ năng và kiến thức;
Có cơ hội thăng tiến cao theo lộ trình cụ thể, rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

