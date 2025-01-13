Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Ánh Sao Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 57 Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Đặt phòng khách sạn các khách hàng doanh nghiệp đi công tác (công ty có sẵn nguồn khách).

• Tìm kiếm, tư vấn và báo giá khách sạn cho các khách hàng doanh nghiệp theo nhu cầu.

• Đặt xe và các dịch vụ khác cho các khách hàng doanh nghiệp theo nhu cầu.

• Xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác dịch vụ và khách hàng.

• Thương lượng với các đối tác để được giá tốt nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có bằng cấp liên quan đến du lịch/hàng không là một lợi thế.

• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về Đặt phòng khách sạn hoặc vị trí tương đương.

• Khả năng Tiếng Anh tốt

• Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục đối tác/khách hàng là một lợi thế

• Sử dụng máy tính thành thạo (tin học văn phòng Words, Excel)

• Cẩn thận, quản lý công việc tốt và có trách nhiệm cao.

• Trung thực, hoà đồng và định hướng gắn bó lâu dài với công ty

PHÚC LỢI

Tại Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Ánh Sao Thiên Thì Được Hưởng Những Gì

