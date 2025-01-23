Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty CP In Trần Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Công Ty CP In Trần Phú
Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 6a Đường Số 1, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
- Tính giá, làm báo giá, hợp đồng
- Làm việc với khách hàng, tìm nguồn hàng
- Theo dõi đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất
- Chăm sóc khách hàng
- Các công tác theo yêu cầu của Trưởng đơn vị
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành in, quản trị kinh doanh, marketing
- Có 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Chịu khó, nhanh nhạy, chịu áp lực công việc tốt, chủ động trong công việc
Tại Công Ty CP In Trần Phú Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
- Chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật: thưởng lễ, tết, tháng 13,...
- Khám sức khoẻ, nghỉ mát định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP In Trần Phú
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
