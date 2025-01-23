Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty CP In Trần Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6a Đường Số 1, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

- Tính giá, làm báo giá, hợp đồng

- Làm việc với khách hàng, tìm nguồn hàng

- Theo dõi đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất

- Chăm sóc khách hàng

- Các công tác theo yêu cầu của Trưởng đơn vị

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành in, quản trị kinh doanh, marketing

- Có 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Chịu khó, nhanh nhạy, chịu áp lực công việc tốt, chủ động trong công việc

Tại Công Ty CP In Trần Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

- Chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật: thưởng lễ, tết, tháng 13,...

- Khám sức khoẻ, nghỉ mát định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP In Trần Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin