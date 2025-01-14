Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Wei Zheng Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD

Mức lương 400 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng mới và truyền tải hiệu quả các sản phẩm cùng lợi ích của khách hàng chúng tôi.

- Hỗ trợ các nhà giao dịch thông qua cuộc gọi điện thoại, trò chuyện trực tuyến và các kênh mạng xã hội.

- Phối hợp với các nhóm nội bộ để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng với các yêu cầu liên quan đến giao dịch.

- Độ tuổi ưu tiên: 22 – 28 tuổi.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong việc tìm kiếm và hỗ trợ khách hàng.

- Có đam mê với lĩnh vực kinh doanh và thị trường tài chính.

- Linh hoạt trong giờ làm việc.

- Có kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt và yêu thích trò chuyện với khách hàng để cung cấp dịch vụ chất lượng cao.

- Thông thạo tiếng Việt và ngôn ngữ thứ hai là điểm cộng.

- Cần bằng Đại Học trở lên.

