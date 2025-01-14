Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Wei Zheng Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD

Wei Zheng Ltd.
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Wei Zheng Ltd.

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Wei Zheng Ltd.

Mức lương
400 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 400 - 1,000 USD

- Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng mới và truyền tải hiệu quả các sản phẩm cùng lợi ích của khách hàng chúng tôi.
- Hỗ trợ các nhà giao dịch thông qua cuộc gọi điện thoại, trò chuyện trực tuyến và các kênh mạng xã hội.
- Phối hợp với các nhóm nội bộ để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng với các yêu cầu liên quan đến giao dịch.

Với Mức Lương 400 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi ưu tiên: 22 – 28 tuổi.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong việc tìm kiếm và hỗ trợ khách hàng.
- Có đam mê với lĩnh vực kinh doanh và thị trường tài chính.
- Linh hoạt trong giờ làm việc.
- Có kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt và yêu thích trò chuyện với khách hàng để cung cấp dịch vụ chất lượng cao.
- Thông thạo tiếng Việt và ngôn ngữ thứ hai là điểm cộng.
- Cần bằng Đại Học trở lên.
Chúng tôi muốn tìm kiếm những ứng viên:

Tại Wei Zheng Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Wei Zheng Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Wei Zheng Ltd.

Wei Zheng Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Helen

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

