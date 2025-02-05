Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp mới.

Quản lý, chăm sóc danh mục Khách hàng Doanh nghiệp hiện hữu.

Triển khai thúc đẩy kinh doanh, sản phẩm, chính sách của Khối KHDN và Chi nhánh tới khách hàng.

Kiểm tra và giám sát hoạt động cho vay theo quy định.

Giám sát hoạt động sử dụng vốn của Khách hàng có quan hệ tín dụng.

Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng và sự hài lòng của Khách hàng.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế..v..v..

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, outlook...).

Có kinh nghiệm Ngân hàng, các vị trí Bán hàng, Tư vấn, Phát triển Kinh doanh tối thiểu 1 năm.

Ưu tiên ứng viên giao tiếp được Tiếng Anh/Tiếng Hoa.

Hiểu biết chung về ngân hàng; khách hàng; các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng; biết cách áp dụng các hiểu biết này trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.

Hiểu biết về kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính, rủi ro tín dụng, các quy định về tín dụng và cho vay, xu hướng về các quy định của ngành ngân hàng tại địa phương và các thông lệ tốt. Biết cách theo dõi; đánh giá xếp hạng tín dụng của Khách hàng và thường xuyên cập nhật.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 35 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

