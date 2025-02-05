Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Mức lương
10 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Từ 15.000.000 – đến 35.000.000, theo năng suất lao động, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp mới.
Quản lý, chăm sóc danh mục Khách hàng Doanh nghiệp hiện hữu.
Triển khai thúc đẩy kinh doanh, sản phẩm, chính sách của Khối KHDN và Chi nhánh tới khách hàng.
Kiểm tra và giám sát hoạt động cho vay theo quy định.
Giám sát hoạt động sử dụng vốn của Khách hàng có quan hệ tín dụng.
Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng và sự hài lòng của Khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế..v..v..
Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, outlook...).
Có kinh nghiệm Ngân hàng, các vị trí Bán hàng, Tư vấn, Phát triển Kinh doanh tối thiểu 1 năm.
Ưu tiên ứng viên giao tiếp được Tiếng Anh/Tiếng Hoa.
Hiểu biết chung về ngân hàng; khách hàng; các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng; biết cách áp dụng các hiểu biết này trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
Hiểu biết về kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính, rủi ro tín dụng, các quy định về tín dụng và cho vay, xu hướng về các quy định của ngành ngân hàng tại địa phương và các thông lệ tốt. Biết cách theo dõi; đánh giá xếp hạng tín dụng của Khách hàng và thường xuyên cập nhật.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 35 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

