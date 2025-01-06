Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1,000 USD

Mức lương 600 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 600 - 1,000 USD

- Thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc và phát triển phân khúc Khách hàng doanh nghiệp (KHDN)

- Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với các sản phẩm dịch vụ theo quy định của Ngân hàng

- Tiếp thị, tư vấn sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng

- Đánh giá hồ sơ, phương án tài chính của khách hàng và đề xuất cấp tín dụng

- Thực hiện công tác thu thập hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ khách hàng theo quy định

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thương mại và các ngành khác liên quan.

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã từng công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

- Kiến thức liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ tài chính ngân hàng

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

