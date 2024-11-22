Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản kinh bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 3 - 100 Triệu

Mức lương 3 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 575 Đường Lê Duẩn, Tổ 9 Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 3 - 100 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản

Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán

Tư vấn giải pháp tài chính về bất động sản.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm để trau dồi kỹ năng bán hàng, quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng nhóm/Trưởng phòng/ Giám đốc Kinh doanh

Với Mức Lương 3 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ theo sát và đào tạo bạn.

Không cần bằng cấp hay chuyên môn

Máu lửa – nhiệt tình – đam mê kiếm tiền

Dám thay đổi bản thân để tốt hơn trong công việc

Có Laptop và phương tiện đi lại

Tại Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản kinh bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 2.5 – 6 triệu/tháng + phụ cấp + hoa hồng không giới hạn lên đến 100 triệu

Được hỗ trợ data khách hàng từ công ty để gọi điện tư vấn bán hàng

Được học khóa học từ A – Z để chốt giao dịch thành công (học dự án, telesales, chat, đánh giá khai thác nhu cầu khách, dẫn khách thăm quan thực tế dự án, dồn cọc chốt deal, xử lý các thủ tục ...).

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, kỹ năng Marketing ở tất cả các kênh: Google Ads, Facebook Ads, SEO...

Được hỗ trợ chi phí quảng cáo Marketing trong việc tìm kiếm khách hàng. Đây là điều mà không công ty nào hỗ trợ tốt hơn BĐSKB

Chính sách phúc lợi rất tốt: Sinh nhật, Khám chữa bệnh cho NLĐ hàng năm, du lịch nghỉ mát 1-2 lần/ năm, lương tháng 13, thưởng tết cao...

Đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định

