Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản kinh bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 3 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản kinh bắc
- Bắc Ninh: Số 575 Đường Lê Duẩn, Tổ 9 Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng
Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản
Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán
Tư vấn giải pháp tài chính về bất động sản.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm để trau dồi kỹ năng bán hàng, quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng nhóm/Trưởng phòng/ Giám đốc Kinh doanh
Yêu Cầu Công Việc
Không cần bằng cấp hay chuyên môn
Máu lửa – nhiệt tình – đam mê kiếm tiền
Dám thay đổi bản thân để tốt hơn trong công việc
Có Laptop và phương tiện đi lại
Tại Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản kinh bắc Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ data khách hàng từ công ty để gọi điện tư vấn bán hàng
Được học khóa học từ A – Z để chốt giao dịch thành công (học dự án, telesales, chat, đánh giá khai thác nhu cầu khách, dẫn khách thăm quan thực tế dự án, dồn cọc chốt deal, xử lý các thủ tục ...).
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, kỹ năng Marketing ở tất cả các kênh: Google Ads, Facebook Ads, SEO...
Được hỗ trợ chi phí quảng cáo Marketing trong việc tìm kiếm khách hàng. Đây là điều mà không công ty nào hỗ trợ tốt hơn BĐSKB
Chính sách phúc lợi rất tốt: Sinh nhật, Khám chữa bệnh cho NLĐ hàng năm, du lịch nghỉ mát 1-2 lần/ năm, lương tháng 13, thưởng tết cao...
Đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản kinh bắc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
