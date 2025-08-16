Tuyển Kỹ sư thiết kế Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Cbc - Civil & Building Construction
Mức lương
700 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 700 - 1 USD
- Tính toán và thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp
- Trình bày thuyết minh và bản vẽ chi tiết thiết kế kết cấu
- Tối ưu hồ sơ thiết kế theo yêu cầu từ Chủ đầu tư
- Phối hợp với các phòng ban kiểm tra các xung đột của các bộ môn khác và điều chỉnh phù hợp
- Lưu trữ, cập nhật các thư viện và tiêu chuẩn mới trong Thiết kế
- Các công việc khác được giao bởi Trưởng Bộ phận
Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm về công trình nhà công nghiệp là một lợi thế
- Thành thạo các phần mềm chuyên ngành SAP, Etabs, Safe, AutoCad, biết Revit là một lợi thế
biết Revit là một lợi thế
- Trung thực và chủ động trong công việc
Quyền lợi: Bảo hiểm xã hội theo quy định, chế độ lương thưởng theo hiệu suất và theo dự án, du lịch và khám sức khỏe hằng năm
Tại Cbc - Civil & Building Construction Thì Được Hưởng Những Gì
