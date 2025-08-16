Tuyển Kỹ sư thiết kế Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD

Mức lương 700 - 1 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế

- Tính toán và thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp

- Trình bày thuyết minh và bản vẽ chi tiết thiết kế kết cấu

- Tối ưu hồ sơ thiết kế theo yêu cầu từ Chủ đầu tư

- Phối hợp với các phòng ban kiểm tra các xung đột của các bộ môn khác và điều chỉnh phù hợp

- Lưu trữ, cập nhật các thư viện và tiêu chuẩn mới trong Thiết kế

- Các công việc khác được giao bởi Trưởng Bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm về công trình nhà công nghiệp là một lợi thế

- Thành thạo các phần mềm chuyên ngành SAP, Etabs, Safe, AutoCad, biết Revit là một lợi thế

- Trung thực và chủ động trong công việc

Quyền lợi: Bảo hiểm xã hội theo quy định, chế độ lương thưởng theo hiệu suất và theo dự án, du lịch và khám sức khỏe hằng năm

Quyền lợi

