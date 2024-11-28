Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 262 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng nguồn khách hàng thông qua các kênh marketing online (Facebook, zalo, google,...),

Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm .

Hỗ trợ và tư vấn các thông tin sản phẩm phù hợp cho khách hàng và chốt sale.

sản

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình ký hợp đồng, chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.

Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

bất

động

Tham gia các buổi huấn luyện sản phẩm, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm bán hàng.

Báo cáo tình hình kinh doanh trực tiếp cho Trưởng phòng KD.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, Nữ tuổi từ 25 – 35. (Nam cao từ 1m65, nữ từ 1m57)

Thu nhập không giới hạn, lương cứng hấp dẫn chính sách thưởng, hoa hồng cao

Có từ 1 năm Kinh nghiệm

Có kỹ năng theo dõi và quản trị công việc.

Có định hướng mục tiêu công việc rõ ràng, thái độ tích cực, trách nhiệm, trung thực, có khả năng làm việc độc lập.

Năng động, nhanh nhẹn, tư duy tốt, tác phong chuyên nghiệp, có khả năng tư duy, giao tiếp tốt.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Có thể đi công tác theo yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách Lương cứng từ 8.000.000 - 10.000.000 + Bonus (Thưởng nóng ).

Hoa hồng từ 2 - 3% cho từng sản phẩm theo đợt mở bán.

Hoa hồng giải ngân từ 30 -45 ngày.

Chính sách rỏ ràng, sản phẩm phân khúc tốt, cạnh tranh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS

