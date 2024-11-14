Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VINA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VINA

Sales Giáo dục/Khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại CÔNG TY TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà Cosis, 54A Nơ Trang Long, P14, Q. Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch bán hàng;
- Xây dựng quan hệ với cơ quan chính quyền (Sở, phòng giáo dục các tỉnh, huyện trên toàn quốc...);
- Xây dựng mối quan hệ với trường học (đặc biệt là các trường K12 trên toàn quốc);
- Thực hiện thương thảo ngân sách đầu tư dự án xây dựng Thư viện số;
- Theo dõi tiến độ thực hiện dự án;
- Các công việc khác được phân công bởi quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng giải pháp tới nhà trường;
- Kinh nghiệm bán hàng trực tiếp và qua kênh phân phối bao gồm:
+ Kinh nghiệm bán hàng trực tiếp vào nhà trường;
+ Kinh nghiệm quản lý dự án, ngân sách hoặc tổ chức dự án tương tự tại trường học;
+ Kinh nghiệm Phát triển hệ thống phân phối vào trường học;
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thương thảo với nhà trường & chính quyền;
- Khả năng lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của các nhà trường để đưa ra giải pháp phù hợp;
- Kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với chính quyền, các trường.

Tại CÔNG TY TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng thứ 13, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật LĐ
- Xem xét tăng lương 01 lần trong năm và có thể 02 lần trong năm;
- Được hưởng đầy đủ chính sách nghỉ lễ, 12 ngày nghỉ phép/năm... theo quy định của Nhà nước;
- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến;
- Được tổ chức sinh nhật hàng tháng và được hỗ trợ tiền sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VINA

CÔNG TY TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 402, Tòa nhà Cosis, số 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

