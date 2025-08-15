Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: D28
- NV16, ô số 15 KĐT Gleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách công việc liên quan đến tài chính - kế toán
Quản lý nhân sự thuộc bộ phận kế toán
Kiểm tra kiểm soát và tham mưu chính sách tài chính tới BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt
Có tinh thần trách nhiệm,chịu được áp lực công việc cao và kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, sắp xếp công việc, kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện
Có tinh thần trách nhiệm,chịu được áp lực công việc cao và kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, sắp xếp công việc, kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện
Tại CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Theo thoả thuận (Cạnh tranh)
Thu nhập cao: Theo năng lực ứng viên & Hiệu quả làm việc
Tham gia BHXH,BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật
Phụ cấp: Hỗ trợ tiền ăn trưa, các khoản công tác phí theo chính sách công ty
Tăng lương theo sự phát triển của công ty và có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tham gia du lịch hàng năm và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác như: Đào tạo, chăm sóc sức khỏe định kỳ.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống
Được cung cấp đầy đủ trangthiết bị làm việc cùng các điều kiện khác theo quy định của công ty
Được hưởng chế độ ngày nghỉ theo quy định của luật lao động.
Thu nhập cao: Theo năng lực ứng viên & Hiệu quả làm việc
Tham gia BHXH,BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật
Phụ cấp: Hỗ trợ tiền ăn trưa, các khoản công tác phí theo chính sách công ty
Tăng lương theo sự phát triển của công ty và có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tham gia du lịch hàng năm và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác như: Đào tạo, chăm sóc sức khỏe định kỳ.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống
Được cung cấp đầy đủ trangthiết bị làm việc cùng các điều kiện khác theo quy định của công ty
Được hưởng chế độ ngày nghỉ theo quy định của luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI