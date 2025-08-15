Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D28 - NV16, ô số 15 KĐT Gleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách công việc liên quan đến tài chính - kế toán

Quản lý nhân sự thuộc bộ phận kế toán

Kiểm tra kiểm soát và tham mưu chính sách tài chính tới BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt

Có tinh thần trách nhiệm,chịu được áp lực công việc cao và kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, sắp xếp công việc, kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện

Tại CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Theo thoả thuận (Cạnh tranh)

Thu nhập cao: Theo năng lực ứng viên & Hiệu quả làm việc

Tham gia BHXH,BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật

Phụ cấp: Hỗ trợ tiền ăn trưa, các khoản công tác phí theo chính sách công ty

Tăng lương theo sự phát triển của công ty và có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Tham gia du lịch hàng năm và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác như: Đào tạo, chăm sóc sức khỏe định kỳ.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống

Được cung cấp đầy đủ trangthiết bị làm việc cùng các điều kiện khác theo quy định của công ty

Được hưởng chế độ ngày nghỉ theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE

