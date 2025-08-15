Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chương trình, chiến dịch - mảng kinh doanh xe của VWVN
- Hoạt động lập Kế hoạch SXKD, kế hoạch của khối kinh doanh, điều chỉnh khi có thay đổi hoặc theo định kỳ 6 tháng.
- Kế hoạch đào tạo+kế hoạch marketing kinh doanh.
- Kiểm soát hoạt động tìm kiếm và khai thác KHTN và nhập liệu đầy đủ thông tin KHTN lên Bravo
- Chịu trách nhiệm về tỷ lệ chuyển đổi thành công KHTN sang KH chính thức, kiểm soát lost sales
- Kiểm soát hoạt động quảng cáo của các TVBH
- Điều phối, định hướng về chiến lược quảng cáo để tối ưu hóa ngân sách, bao quát thị trường tiềm năng
- Theo dõi thực hiện đặt hàng
- Lập kế hoạch đặt hàng với Volkswagen Việt Nam, Họp 1-1 đàm phán với VWVN để tăng giảm kế hoạch bán buôn, bán lẻ cho đại lý theo chỉ đạo của GĐ Đại lý
- Phối hợp với phòng CR theo đúng quy trình giải quyết khiếu nại,
- Gọi điện chăm sóc KH sau bán xe
- PDCA các mô hình, cơ cấu tổ chức SXKD của khối kinh doanh
- Các chính sách khen thưởng, xử phạt đột suất cho nhân viên
- Chính sách khen thưởng/xử phạt về quy chế nội bộ khác
- Định biên, hiệu suất lao động
- Sử dụng quỹ lương hiệu quả và đảm bảo thực hiện đúng quy chế lương ban hành
- Tuyển dụng các vị trí phòng kinh doanh
- Bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật
- Lập kế hoạch đào tạo, tổ chức đào tạo
- Tổ chức đánh giá nhân sự theo quy trình đánh giá nhân sự phòng kinh doanh
- Họp/ Giao ban:
+ Họp định kỳ với VWVN
+ Giao giao ban toàn đại lý
Đọc, phân tích các báo cáo và đưa ra quyết định quản lý phù hợp
+ Báo cáo giảm giá, tồn kho
+ Báo cáo thị phần,
+ Báo cáo KPI tháng, quý, năm
-Hoạt động lập báo cáo của Sales Admin về:
KHTN, xe giao, hợp đồng
Tổ chức giao ban với các phòng thuộc phạm vi quản lý để
+ Truyền đạt chỉ đạo, định hướng từ BGĐ
+ Cập nhật chỉ số hoạt động và thúc đẩy TVBH
+ Rà soát giải quyết các vấn đề tồn đọng
- Kiểm soát, điều phối công tác phối hợp với:
+ Phòng CR : trong giải quyết khiếu nại
+ Triển khai các chương trình, sự kiện, event
+ Dịch vụ: trong khai thác GTGT trong phối hợp dịch vụ
+ Tạo quan hệ tốt với khách hàng và các đối tác
+ Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ ô tô, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành tương đương.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực ô tô, quản lý số lượng nhân sự từ 25 người trở lên.
- Có khả năng xây dựng kế hoạch và thực hiện các kế hoạch kinh doanh, Marketing theo yêu cầu. Có khả năng tổng hợp, phân tích, phản biện
- Có khả năng lãnh đạo, đào tạo, dẫn dắt, truyền động lực cho nhân viên.
- Có khả năng giao tiếp tốt, chủ động thiết lập và xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác
- Có kiến thức nền tảng về kinh tế: lợi nhuận, doanh thu, lãi gộp, khấu hao, thuế...
- Nhạy bén với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Có tố chất và khả năng phát triển lãnh đạo.
- Tối thiểu 5 – 10 năm kinh nghiệm.
- Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
- Hòa nhã, thân thiện và chu đáo, lịch thiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh ; Lương tháng 13; Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh,...
- Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công ty.
- Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...) sau khi nhận chính thức.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ của Công ty và của hãng;
- Hưởng các trợ cấp, phúc lợi khác của công ty (nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...)
- Các hoạt động văn nghệ, sự kiện, teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1+2 tòa nhà CT3 - Lô 1, Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

