Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Chương trình, chiến dịch - mảng kinh doanh xe của VWVN

- Hoạt động lập Kế hoạch SXKD, kế hoạch của khối kinh doanh, điều chỉnh khi có thay đổi hoặc theo định kỳ 6 tháng.

- Kế hoạch đào tạo+kế hoạch marketing kinh doanh.

- Kiểm soát hoạt động tìm kiếm và khai thác KHTN và nhập liệu đầy đủ thông tin KHTN lên Bravo

- Chịu trách nhiệm về tỷ lệ chuyển đổi thành công KHTN sang KH chính thức, kiểm soát lost sales

- Kiểm soát hoạt động quảng cáo của các TVBH

- Điều phối, định hướng về chiến lược quảng cáo để tối ưu hóa ngân sách, bao quát thị trường tiềm năng

- Theo dõi thực hiện đặt hàng

- Lập kế hoạch đặt hàng với Volkswagen Việt Nam, Họp 1-1 đàm phán với VWVN để tăng giảm kế hoạch bán buôn, bán lẻ cho đại lý theo chỉ đạo của GĐ Đại lý

- Phối hợp với phòng CR theo đúng quy trình giải quyết khiếu nại,

- Gọi điện chăm sóc KH sau bán xe

- PDCA các mô hình, cơ cấu tổ chức SXKD của khối kinh doanh

- Các chính sách khen thưởng, xử phạt đột suất cho nhân viên

- Chính sách khen thưởng/xử phạt về quy chế nội bộ khác

- Định biên, hiệu suất lao động

- Sử dụng quỹ lương hiệu quả và đảm bảo thực hiện đúng quy chế lương ban hành

- Tuyển dụng các vị trí phòng kinh doanh

- Bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật

- Lập kế hoạch đào tạo, tổ chức đào tạo

- Tổ chức đánh giá nhân sự theo quy trình đánh giá nhân sự phòng kinh doanh

- Họp/ Giao ban:

+ Họp định kỳ với VWVN

+ Giao giao ban toàn đại lý

Đọc, phân tích các báo cáo và đưa ra quyết định quản lý phù hợp

+ Báo cáo giảm giá, tồn kho

+ Báo cáo thị phần,

+ Báo cáo KPI tháng, quý, năm

-Hoạt động lập báo cáo của Sales Admin về:

KHTN, xe giao, hợp đồng

Tổ chức giao ban với các phòng thuộc phạm vi quản lý để

+ Truyền đạt chỉ đạo, định hướng từ BGĐ

+ Cập nhật chỉ số hoạt động và thúc đẩy TVBH

+ Rà soát giải quyết các vấn đề tồn đọng

- Kiểm soát, điều phối công tác phối hợp với:

+ Phòng CR : trong giải quyết khiếu nại

+ Triển khai các chương trình, sự kiện, event

+ Dịch vụ: trong khai thác GTGT trong phối hợp dịch vụ

+ Tạo quan hệ tốt với khách hàng và các đối tác

+ Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

- Nam từ 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ ô tô, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành tương đương.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực ô tô, quản lý số lượng nhân sự từ 25 người trở lên.

- Có khả năng xây dựng kế hoạch và thực hiện các kế hoạch kinh doanh, Marketing theo yêu cầu. Có khả năng tổng hợp, phân tích, phản biện

- Có khả năng lãnh đạo, đào tạo, dẫn dắt, truyền động lực cho nhân viên.

- Có khả năng giao tiếp tốt, chủ động thiết lập và xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác

- Có kiến thức nền tảng về kinh tế: lợi nhuận, doanh thu, lãi gộp, khấu hao, thuế...

- Nhạy bén với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Có tố chất và khả năng phát triển lãnh đạo.

- Tối thiểu 5 – 10 năm kinh nghiệm.

- Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

- Hòa nhã, thân thiện và chu đáo, lịch thiệp

- Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh ; Lương tháng 13; Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh,...

- Hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công ty.

- Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...) sau khi nhận chính thức.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ của Công ty và của hãng;

- Hưởng các trợ cấp, phúc lợi khác của công ty (nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...)

- Các hoạt động văn nghệ, sự kiện, teambuilding hàng năm.

