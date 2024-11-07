Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tham gia vào toàn bộ chu kỳ phát triển sản phẩm phần mềm, thiết kế website

- Xử lý xuyên suốt quá trình phát triển sản phẩm, chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề gặp phải

- Quản trị hiệu năng, load testing và review code; đóng góp cho sự cải thiện của hệ thống kỹ thuật

- Các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý dự án

- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh Nghiệm: Có 2 năm kinh nghiệm làm việc với PHP (Laravel) và VueJS

- Có kinh nghiệm HTML, CSS, JavaScript, Jquery

- Có kiến thức về MVC Framework, ORM, RESTFul, OOP, Design Pattern (Ưu tiên có kinh nghiệm Zend Framework)

- Nắm vững kiến thức về CSDL (MySQL, PostgreSQL,...)

- Làm việc nhóm tốt, nắm vững Git

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15.000.000vnđ - 25.000.000vnđ/tháng

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.

Các chính sách:

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30).

- Cơ hội lên Leader dự án công nghệ, tham gia các khóa đào tạo nâng trình độ chuyên môn và được đào tạo, tiếp cận với những công nghệ và công cụ tiên tiến hàng đầu thế giới

- Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.

- Đóng BHXH, BHYT.

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

- Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

- Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

