Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 394B Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng, Thanh Khê

- Lựa chọn gói dự án đủ năng lực và tiến hành hoàn thiện HSDT

- Tìm kiếm các đơn vị đối tác liên kết để thực hiện các dự án

- Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu của hồ sơ như Công chứng giấy tờ, làm các biểu mẫu hồ sơ, ...

- Nghiên cứu các văn bản luật để vận dụng và thực hiện các dự án

- Theo dõi và thực hiện các Dự án.

- Phối hợp cùng Ban lãnh đạo công ty ký kết thương thảo và thực hiện hợp đồng.

- Tham gia đàm phán và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng theo quy định/ quy chế của Công ty và đảm bảo tính pháp lý; tham gia giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán, nhập phần mềm, đối chiếu công nợ, phối hợp với các phòng ban xử lý các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng, lưu trữ hồ sơ...

- Thực hiện báo cáo hàng ngày/ tháng/ quý/ năm

- Chăm sóc khách hàng của các dự án đã và đang thực hiện.

- Đi công tác theo chỉ đạo của Công ty.

- Báo cáo các Dự án thực hiện và các báo cáo liên có liên quan khác

- Các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo vi tính văn phòng.

-Có kinh nghiệm làm các vị trí tương đương từ 3 năm trở lên

- Có ngoại hình, năng động, cao trên 1m6

- Không nói ngọng hoặc viết sai chính tả.

- Nhanh nhẹn trung thực trong công việc.

- Có tinh thần, thái độ làm việc tích cực.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm nhân viên phòng dự án từ 1 năm trở nên.

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh (trao đổi khi phỏng vấn);

- Tham gia các chế độ bảo hiểm XH, TN, YT theo quy định hiện hành;

- Thưởng các ngày lễ tết, thưởng đột xuất theo năng lực;

- Thưởng sinh nhật, cưới hỏi từ quỹ Công đoàn và Công ty;

- Tham gia nhiều chương trình du lịch trong và ngoài nước;

- Được tạo điều kiện tham gia nhiều chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, chú trọng phát triển con người;

- Nhiều cơ hội thăng tiến cho các ứng viên năng động, giỏi chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

