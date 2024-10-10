Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 394B Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Lựa chọn gói dự án đủ năng lực và tiến hành hoàn thiện HSDT
- Tìm kiếm các đơn vị đối tác liên kết để thực hiện các dự án
- Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu của hồ sơ như Công chứng giấy tờ, làm các biểu mẫu hồ sơ, ...
- Nghiên cứu các văn bản luật để vận dụng và thực hiện các dự án
- Theo dõi và thực hiện các Dự án.
- Phối hợp cùng Ban lãnh đạo công ty ký kết thương thảo và thực hiện hợp đồng.
- Tham gia đàm phán và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng theo quy định/ quy chế của Công ty và đảm bảo tính pháp lý; tham gia giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán, nhập phần mềm, đối chiếu công nợ, phối hợp với các phòng ban xử lý các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng, lưu trữ hồ sơ...
- Thực hiện báo cáo hàng ngày/ tháng/ quý/ năm
- Chăm sóc khách hàng của các dự án đã và đang thực hiện.
- Đi công tác theo chỉ đạo của Công ty.
- Báo cáo các Dự án thực hiện và các báo cáo liên có liên quan khác
- Các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo vi tính văn phòng.
-Có kinh nghiệm làm các vị trí tương đương từ 3 năm trở lên
- Có ngoại hình, năng động, cao trên 1m6
- Không nói ngọng hoặc viết sai chính tả.
- Nhanh nhẹn trung thực trong công việc.
- Có tinh thần, thái độ làm việc tích cực.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm nhân viên phòng dự án từ 1 năm trở nên.

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh (trao đổi khi phỏng vấn);
- Tham gia các chế độ bảo hiểm XH, TN, YT theo quy định hiện hành;
- Thưởng các ngày lễ tết, thưởng đột xuất theo năng lực;
- Thưởng sinh nhật, cưới hỏi từ quỹ Công đoàn và Công ty;
- Tham gia nhiều chương trình du lịch trong và ngoài nước;
- Được tạo điều kiện tham gia nhiều chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, chú trọng phát triển con người;
- Nhiều cơ hội thăng tiến cho các ứng viên năng động, giỏi chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 394B Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

