Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Dược Danapha làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
- Đà Nẵng: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thiết kế công thức cho sản phẩm mới (hoặc cải tiến sản phẩm cũ), theo dõi dữ liệu độ ổn định của công thức đã thiết kế, chuẩn bị các phần tương ứng của hồ sơ đăng ký
Designing new formulas and technology for new products (or old if necessary), monitoring stability data of designed formulas, preparing respective chapters of regulatory dossier.
• Thực hiện chuyển giao quy trình sản xuất (thực hiện đầy đủ các báo cáo chuyển giao, tài liệu sản xuất gốc, hồ sơ lô sản xuất, phân tích rủi ro quy trình sản xuất)
Performing technology transfer to production (with technology transfer report, technological instruction, batch record, risk analysis).
• Hỗ trợ các hoạt động thẩm định
Supporting process of validation.
• Hỗ trợ quá trình kiểm tra bằng sáng chế, tham gia vào quá trình lựa chọn nguyên liệu ban đầu
Supporting patent check process, participate in the selection of initial raw materials.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bachelor’s degree or higher in Pharmaceutics and Pharmaceutical technology
• Có kiến thức chuyên môn trong việc phát triển công thức dược phẩm
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Danapha Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
