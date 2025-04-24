Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Dược Danapha làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

• Thiết kế công thức cho sản phẩm mới (hoặc cải tiến sản phẩm cũ), theo dõi dữ liệu độ ổn định của công thức đã thiết kế, chuẩn bị các phần tương ứng của hồ sơ đăng ký

Designing new formulas and technology for new products (or old if necessary), monitoring stability data of designed formulas, preparing respective chapters of regulatory dossier.

• Thực hiện chuyển giao quy trình sản xuất (thực hiện đầy đủ các báo cáo chuyển giao, tài liệu sản xuất gốc, hồ sơ lô sản xuất, phân tích rủi ro quy trình sản xuất)

Performing technology transfer to production (with technology transfer report, technological instruction, batch record, risk analysis).

• Hỗ trợ các hoạt động thẩm định

Supporting process of validation.

• Hỗ trợ quá trình kiểm tra bằng sáng chế, tham gia vào quá trình lựa chọn nguyên liệu ban đầu

Supporting patent check process, participate in the selection of initial raw materials.