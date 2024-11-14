Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Dự Án thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 204 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Tiếp nhận dự án chi nhánh mới, theo dõi tiến độ về hoàn thành cơ sở vật chất, phỏng vấn lựa chọn nhân sự, đào tạo nghiệp vụ nhân sự chi nhánh, khai trương và vận hành chi nhánh mới (Tương đương vị trí Giám đốc tại 1 chi nhánh)
Thực hiện các thủ tục tiếp nhận và quản lý nhân sự tại dự án được giao.
Lập các kế hoạch và trực tiếp triển khai các công tác mở rộng thị trường, liên kết hợp tác, tìm và khai thác nguồn data khu vực chi nhánh mới.
Hướng dẫn và hỗ trợ chi nhánh mới trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh trước khai trương và định hướng sau khai trương chi nhánh
Phụ trách quản lý thu chi, kho CCDC hàng hoá chi nhánh mới
Bàn giao chi nhánh lại cho các vùng kinh doanh sau khai trương.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, độ tuổi 22-30
Có kinh nghiệm về kinh doanh,tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...
Có tiếng Anh tốt là một lợi thế
Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, sáng tạo, trách nhiệm với công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Có kỹ năng tin học văn phòng
Có thể di chuyển công tác

Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (13 -15 triệu/tháng) + CTP theo vị trí
Xét tăng lương 2 lần/năm
Được đóng BHXH đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được đào tạo bài bản kiến thức, kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc
Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát
Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của Ocean Edu.
Được hưởng học bổng tiếng anh toàn phần dành cho CBNV hoặc người thân của CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 204 Nguyễn Lương Bằng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

