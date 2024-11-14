Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Dự Án thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 204 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Tiếp nhận dự án chi nhánh mới, theo dõi tiến độ về hoàn thành cơ sở vật chất, phỏng vấn lựa chọn nhân sự, đào tạo nghiệp vụ nhân sự chi nhánh, khai trương và vận hành chi nhánh mới (Tương đương vị trí Giám đốc tại 1 chi nhánh)

Thực hiện các thủ tục tiếp nhận và quản lý nhân sự tại dự án được giao.

Lập các kế hoạch và trực tiếp triển khai các công tác mở rộng thị trường, liên kết hợp tác, tìm và khai thác nguồn data khu vực chi nhánh mới.

Hướng dẫn và hỗ trợ chi nhánh mới trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh trước khai trương và định hướng sau khai trương chi nhánh

Phụ trách quản lý thu chi, kho CCDC hàng hoá chi nhánh mới

Bàn giao chi nhánh lại cho các vùng kinh doanh sau khai trương.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, độ tuổi 22-30

Có kinh nghiệm về kinh doanh,tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...

Có tiếng Anh tốt là một lợi thế

Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, sáng tạo, trách nhiệm với công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Có kỹ năng tin học văn phòng

Có thể di chuyển công tác

Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (13 -15 triệu/tháng) + CTP theo vị trí

Xét tăng lương 2 lần/năm

Được đóng BHXH đầy đủ sau 2 tháng thử việc.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Được đào tạo bài bản kiến thức, kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc

Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát

Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của Ocean Edu.

Được hưởng học bổng tiếng anh toàn phần dành cho CBNV hoặc người thân của CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin