Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Dự Án thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
- Hà Nội: 204 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Tiếp nhận dự án chi nhánh mới, theo dõi tiến độ về hoàn thành cơ sở vật chất, phỏng vấn lựa chọn nhân sự, đào tạo nghiệp vụ nhân sự chi nhánh, khai trương và vận hành chi nhánh mới (Tương đương vị trí Giám đốc tại 1 chi nhánh)
Thực hiện các thủ tục tiếp nhận và quản lý nhân sự tại dự án được giao.
Lập các kế hoạch và trực tiếp triển khai các công tác mở rộng thị trường, liên kết hợp tác, tìm và khai thác nguồn data khu vực chi nhánh mới.
Hướng dẫn và hỗ trợ chi nhánh mới trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh trước khai trương và định hướng sau khai trương chi nhánh
Phụ trách quản lý thu chi, kho CCDC hàng hoá chi nhánh mới
Bàn giao chi nhánh lại cho các vùng kinh doanh sau khai trương.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về kinh doanh,tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...
Có tiếng Anh tốt là một lợi thế
Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, sáng tạo, trách nhiệm với công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Có kỹ năng tin học văn phòng
Có thể di chuyển công tác
Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương 2 lần/năm
Được đóng BHXH đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được đào tạo bài bản kiến thức, kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc
Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát
Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của Ocean Edu.
Được hưởng học bổng tiếng anh toàn phần dành cho CBNV hoặc người thân của CBNV
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
