Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Thực hiện công việc kế toán tổng hợp, báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

- Cập nhật toàn bộ số liệu vào phần mềm kế toán hàng tháng.

- Chịu trách nhiệm làm báo cáo kê khai & quyết toán thuế.

- Kiểm soát hóa đơn mua hàng, xuất hóa đơn.

- Kiểm soát chi phí và quản lý công nợ.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp các trường chuyên nghành kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng sắp xếp, điều phối và quản lý công việc tốt.

- Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.

- Nhiệt tình, năng động, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các phòng ban hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn.

Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 13.000.000 – 15.000.000/tháng.

- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

- Được cung cấp trang thiết bị làm việc, máy tính.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.

- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm…

- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia

