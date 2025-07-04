Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Dầu Một, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Triển khai bản vẽ thi công, bóc tách khối lượng hệ thống ME (Điện, nước, PCCC, điều hòa,...).

Giám sát, theo dõi tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động cho các hạng mục ME tại công trình.

Phối hợp với tổ đội, nhà thầu phụ, các bộ phận liên quan trong quá trình thi công.

Lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh toán khối lượng phần việc ME.

Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh tại công trường.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Cơ điện, Điện, cấp thoát nước, nhiệt lạnh,... hoặc liên quan.

Kinh nghiệm 3 – 5 năm, từng thi công công trình dân dụng, nhà xưởng, tòa nhà,...

Đọc hiểu bản vẽ tốt, biết bóc tách khối lượng, làm hồ sơ nghiệm thu, hoàn công.

Thành thạo AutoCAD, Word, Excel.

Nhanh nhẹn, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Thưởng lễ, Tết theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC

