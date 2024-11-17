Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT

Tư vấn du học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 9

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Phát triển (tìm kiếm, kết nối) và chăm sóc khách hàng là Nghiệp đoàn, tổ chức, công ty tại Nhật
Đàm phán với đối tác Nhật Bản các điều kiện/chương trình hợp tác và tuyển dụng phù hợp.
Phối hợp các phòng ban liên quan triển khai việc thực hiện phỏng vấn Người lao động cho các đối tác từ Nhật.
Đàm phán, thống nhất và cập nhật thường kỳ nội dung, quy trình hợp tác với Đối tác Nhật Bản và phổ biến cho các bộ phận nghiệp vụ liên quan tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng Người lao động cung ứng cho khách hàng Nhật Bản.
Thực hiện các nghiệp vụ khảo sát, thống kê, báo cáo liên quan hoạt động kinh doanh theo quy định của công ty.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nghiệp đoàn tại Nhật hoặc đã từng du học Nhật
Khả năng tiếng Nhật N2 trở lên hoặc 2kyu, hoặc N3 có trình độ giao tiếp tiếng Nhật tốt
Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác Nhật Bản độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ, tết, thưởng quý, năm theo kết quả kinh doanh
Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe, teambuilding.
Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp điện thoại.
Làm việc trong một môi trường mở, đồng nghiệp thân thiện.
Được tham gia các Khóa đào tạo cần thiết cho công việc và nâng cao kỹ năng và đặc biệt có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc
Xem xét tăng lương hằng năm tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty
Tặng quà và tham gia sự kiện đặc biệt như: sinh nhật CBNV, Quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10, tết trung thu, quốc tế thiếu nhi, noel,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5A, cao ốc Master, số 41-43 Trần Cao Vân, phường 6, Quận 3, TPHCM, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-phat-trien-thi-truong-thu-nhap-toi-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job250745
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN PION làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Tuyển Tư vấn du học VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Hạn nộp: 02/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI
Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN PION làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Tuyển Tư vấn du học VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Hạn nộp: 02/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn du học Công Ty TNHH Vita Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Vita Vina
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC PHƯƠNG TÂY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC PHƯƠNG TÂY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC NURI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC NURI
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MONDAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MONDAY
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Công Ty TNHH Level Up Studies Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Level Up Studies Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH hợp tác phát triển sunny international
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN SUNNY INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN SUNNY INTERNATIONAL
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Giáo Dục Đào tạo Quốc tế và Tư vấn Du học ALT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Giáo Dục Đào tạo Quốc tế và Tư vấn Du học ALT
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Hoàn Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Hoàn Vũ
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Âu Mỹ làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Âu Mỹ
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học DSS Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 2 USD DSS Education Group
400 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu JobsGO Recruit
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI AN PHÁT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI AN PHÁT GROUP
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu JobsGO Recruit
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu JobsGO Recruit
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu JobsGO Recruit
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm