Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT
- Hồ Chí Minh: Quận 9
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Đến 25 Triệu
Phát triển (tìm kiếm, kết nối) và chăm sóc khách hàng là Nghiệp đoàn, tổ chức, công ty tại Nhật
Đàm phán với đối tác Nhật Bản các điều kiện/chương trình hợp tác và tuyển dụng phù hợp.
Phối hợp các phòng ban liên quan triển khai việc thực hiện phỏng vấn Người lao động cho các đối tác từ Nhật.
Đàm phán, thống nhất và cập nhật thường kỳ nội dung, quy trình hợp tác với Đối tác Nhật Bản và phổ biến cho các bộ phận nghiệp vụ liên quan tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng Người lao động cung ứng cho khách hàng Nhật Bản.
Thực hiện các nghiệp vụ khảo sát, thống kê, báo cáo liên quan hoạt động kinh doanh theo quy định của công ty.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nghiệp đoàn tại Nhật hoặc đã từng du học Nhật
Khả năng tiếng Nhật N2 trở lên hoặc 2kyu, hoặc N3 có trình độ giao tiếp tiếng Nhật tốt
Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác Nhật Bản độc lập
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe, teambuilding.
Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp điện thoại.
Làm việc trong một môi trường mở, đồng nghiệp thân thiện.
Được tham gia các Khóa đào tạo cần thiết cho công việc và nâng cao kỹ năng và đặc biệt có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc
Xem xét tăng lương hằng năm tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty
Tặng quà và tham gia sự kiện đặc biệt như: sinh nhật CBNV, Quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10, tết trung thu, quốc tế thiếu nhi, noel,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT
