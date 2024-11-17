Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 9

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Phát triển (tìm kiếm, kết nối) và chăm sóc khách hàng là Nghiệp đoàn, tổ chức, công ty tại Nhật

Đàm phán với đối tác Nhật Bản các điều kiện/chương trình hợp tác và tuyển dụng phù hợp.

Phối hợp các phòng ban liên quan triển khai việc thực hiện phỏng vấn Người lao động cho các đối tác từ Nhật.

Đàm phán, thống nhất và cập nhật thường kỳ nội dung, quy trình hợp tác với Đối tác Nhật Bản và phổ biến cho các bộ phận nghiệp vụ liên quan tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng Người lao động cung ứng cho khách hàng Nhật Bản.

Thực hiện các nghiệp vụ khảo sát, thống kê, báo cáo liên quan hoạt động kinh doanh theo quy định của công ty.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nghiệp đoàn tại Nhật hoặc đã từng du học Nhật

Khả năng tiếng Nhật N2 trở lên hoặc 2kyu, hoặc N3 có trình độ giao tiếp tiếng Nhật tốt

Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác Nhật Bản độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ, tết, thưởng quý, năm theo kết quả kinh doanh

Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe, teambuilding.

Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp điện thoại.

Làm việc trong một môi trường mở, đồng nghiệp thân thiện.

Được tham gia các Khóa đào tạo cần thiết cho công việc và nâng cao kỹ năng và đặc biệt có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

Xem xét tăng lương hằng năm tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty

Tặng quà và tham gia sự kiện đặc biệt như: sinh nhật CBNV, Quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10, tết trung thu, quốc tế thiếu nhi, noel,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.