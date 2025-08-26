Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: A2.0618,C/C The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
1. Chịu trách nhiệm biên tập và sản xuất video ngắn thương mại điện tử trên nền tảng TikTok, đảm bảo nội dung hấp dẫn và thúc đẩy mua hàng.
2. Tối ưu hóa nội dung video dựa trên dữ liệu nền tảng để tăng tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ tương tác và tỷ lệ chuyển đổi.
3. Theo dõi và áp dụng các xu hướng mới nhất và các định dạng nội dung phổ biến trên nền tảng TikTok Việt Nam.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Có 1 năm kinh nghiệm tạo video ngắn quảng bá sản phẩm trên TikTok (yêu cầu có portfolio).
2. Có kỹ năng biên tập video cơ bản, bao gồm thành thạo các phần mềm biên tập như CapCut hoặc Premiere.
3. Hiểu biết về các quy tắc vận hành cơ bản và cơ chế đề xuất video của nền tảng TikTok.
4. Có khả năng học hỏi cao và chịu được áp lực.
2. Có kỹ năng biên tập video cơ bản, bao gồm thành thạo các phần mềm biên tập như CapCut hoặc Premiere.
3. Hiểu biết về các quy tắc vận hành cơ bản và cơ chế đề xuất video của nền tảng TikTok.
4. Có khả năng học hỏi cao và chịu được áp lực.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 15-18 triệu/ tháng
- Lương thử việc: 13 – 15.5 triệu/ tháng, thử việc 2 tháng
- Thưởng chuyên cần: 730.000 vnđ cho việc đi làm đầy đủ trong tháng (không nghỉ phép cá nhân, nghỉ ốm hoặc đi trễ);
- Thưởng thêm 1,8 triệu cho việc đạt 272 giờ làm việc mỗi tháng;
- Thưởng phí giao thông 110.000 vnđ/lần cho việc đi làm về sau 21:00.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Cơ hội học hỏi và phát triển thăng tiến trong sự nghiệp
- Lương thử việc: 13 – 15.5 triệu/ tháng, thử việc 2 tháng
- Thưởng chuyên cần: 730.000 vnđ cho việc đi làm đầy đủ trong tháng (không nghỉ phép cá nhân, nghỉ ốm hoặc đi trễ);
- Thưởng thêm 1,8 triệu cho việc đạt 272 giờ làm việc mỗi tháng;
- Thưởng phí giao thông 110.000 vnđ/lần cho việc đi làm về sau 21:00.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Cơ hội học hỏi và phát triển thăng tiến trong sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI