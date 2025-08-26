Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A2.0618,C/C The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Chịu trách nhiệm biên tập và sản xuất video ngắn thương mại điện tử trên nền tảng TikTok, đảm bảo nội dung hấp dẫn và thúc đẩy mua hàng.

2. Tối ưu hóa nội dung video dựa trên dữ liệu nền tảng để tăng tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ tương tác và tỷ lệ chuyển đổi.

3. Theo dõi và áp dụng các xu hướng mới nhất và các định dạng nội dung phổ biến trên nền tảng TikTok Việt Nam.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có 1 năm kinh nghiệm tạo video ngắn quảng bá sản phẩm trên TikTok (yêu cầu có portfolio).

2. Có kỹ năng biên tập video cơ bản, bao gồm thành thạo các phần mềm biên tập như CapCut hoặc Premiere.

3. Hiểu biết về các quy tắc vận hành cơ bản và cơ chế đề xuất video của nền tảng TikTok.

4. Có khả năng học hỏi cao và chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15-18 triệu/ tháng

- Lương thử việc: 13 – 15.5 triệu/ tháng, thử việc 2 tháng

- Thưởng chuyên cần: 730.000 vnđ cho việc đi làm đầy đủ trong tháng (không nghỉ phép cá nhân, nghỉ ốm hoặc đi trễ);

- Thưởng thêm 1,8 triệu cho việc đạt 272 giờ làm việc mỗi tháng;

- Thưởng phí giao thông 110.000 vnđ/lần cho việc đi làm về sau 21:00.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

- Cơ hội học hỏi và phát triển thăng tiến trong sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE

