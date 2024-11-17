Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Vietart Food & Beverage làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 268 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Tư vấn khách hàng

Tiếp đón và lắng nghe nhu cầu của khách hàng về bánh sinh nhật, bao gồm kiểu dáng, hương vị, kích thước, và các yêu cầu trang trí đặc biệt

Giới thiệu các sản phẩm bánh sinh nhật hiện có, tư vấn các loại bánh phù hợp với sự kiện, ngân sách và sở thích của khách hàng.

Giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin về nguyên liệu, quy trình làm bánh và thời gian giao nhận.

2. Đặt hàng và theo dõi đơn hàng

Tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng qua nhiều kênh (tại cửa hàng, qua điện thoại, qua mạng xã hội, website...).

Xác nhận đơn hàng, lên chi tiết cụ thể về yêu cầu bánh (hình dáng, vị trí viết tên, nến, phụ kiện kèm theo).

Theo dõi quá trình làm bánh từ bộ phận sản xuất và đảm bảo bánh được giao đúng thời gian.

3. Quảng bá và phát triển khách hàng

Kết hợp với Marketing để thực hiện các chiến dịch quảng cáo để thu hút khách hàng mới (qua mạng xã hội, chương trình khuyến mãi, sự kiện đặc biệt...).

Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng cũ để tạo khách hàng trung thành, thường xuyên gửi thông báo về các chương trình giảm giá hoặc sản phẩm mới.

Quản lý danh sách khách hàng, ghi nhận các sự kiện sinh nhật để có thể gửi thông tin quảng bá vào thời điểm thích hợp.

4. Chăm sóc khách hàng

Sau khi bán, theo dõi và chăm sóc khách hàng để đảm bảo sự hài lòng về sản phẩm.

Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) như lỗi sản phẩm, giao hàng không đúng giờ hoặc khác yêu cầu ban đầu.

Gửi lời cảm ơn, đề xuất với cấp trên tặng quà, mã giảm giá cho khách hang quay lại theo ngân sách cho phép hoặc giới thiệu thêm khách hàng mới.

5. Hỗ trợ cửa hàng

Sắp xếp, trưng bày bánh trong cửa hàng sao cho bắt mắt và thu hút khách hàng.

Thực hiện các công việc khác tại cửa hàng như vệ sinh khu vực làm việc, hỗ trợ nhận hàng, đóng gói bánh...

6. Báo cáo doanh thu

Theo dõi doanh thu bán hàng hằng ngày và báo cáo kết quả kinh doanh với QLKV

Xây dựng kế hoạch bán hàng/kế hoạch doanh thu theo tuần/tháng/ kế hoạch sale để đạt target

Đưa ra ý kiến, đóng góp để cải thiện doanh số bán hàng hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức : Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, có kinh nghiệm sale F&B được ưu tiên

Kỹ năng : có khả năng giao tiếp tốt, nắm bắt nhu cầu khách hàng và có khả năng xử lí các vấn đề linh hoạt, nhanh chóng

Tiếng Anh: Giao Tiếp

Tố chất : Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực

Pháp lý : Không có tiền án tiền sự

Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh

Quà tặng sinh nhật

Nghỉ phép có lương: 12 ngày/năm

Ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của hệ thống VietArt F&B

Hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

