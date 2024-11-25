Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 10 Triệu

Công ty Bánh Đồng Tiến
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty Bánh Đồng Tiến

Kinh doanh thực phẩm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công ty Bánh Đồng Tiến

Mức lương
1 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 77 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 1 - 10 Triệu

- Phụ trách công việc bán hàng tại cửa hàng cần nhân viên tăng cường (bán bánh mì)
- Hỗ trợ các sự kiện như khai trương, khuyến mãi... khi có lịch điều động
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 1 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-

Tại Công ty Bánh Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7-10 triệu/ tháng+ thưởng hấp dẫn (Có lương phép tích lũy, sinh nhật, thưởng KPI, cuối năm và nhiều chế độ khác)
- Được off 4 ngày/tháng
- Môi trường làm việc năng động và thân thiện
- Được xếp lịch làm việc cố định tại cửa hàng
- Đào tạo lại từ đầu nếu chưa có kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bánh Đồng Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Bánh Đồng Tiến

Công ty Bánh Đồng Tiến

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 75-77- 79 Phan Đăng Lưu, P.Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

