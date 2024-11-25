Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 10 Triệu

Mức lương 1 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 77 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 1 - 10 Triệu

- Phụ trách công việc bán hàng tại cửa hàng cần nhân viên tăng cường (bán bánh mì)

- Hỗ trợ các sự kiện như khai trương, khuyến mãi... khi có lịch điều động

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 1 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-

Tại Công ty Bánh Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7-10 triệu/ tháng+ thưởng hấp dẫn (Có lương phép tích lũy, sinh nhật, thưởng KPI, cuối năm và nhiều chế độ khác)

- Được off 4 ngày/tháng

- Môi trường làm việc năng động và thân thiện

- Được xếp lịch làm việc cố định tại cửa hàng

- Đào tạo lại từ đầu nếu chưa có kinh nghiệm

