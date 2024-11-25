Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công ty Bánh Đồng Tiến
Mức lương
1 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 77 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 1 - 10 Triệu
- Phụ trách công việc bán hàng tại cửa hàng cần nhân viên tăng cường (bán bánh mì)
- Hỗ trợ các sự kiện như khai trương, khuyến mãi... khi có lịch điều động
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 1 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Bánh Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 7-10 triệu/ tháng+ thưởng hấp dẫn (Có lương phép tích lũy, sinh nhật, thưởng KPI, cuối năm và nhiều chế độ khác)
- Được off 4 ngày/tháng
- Môi trường làm việc năng động và thân thiện
- Được xếp lịch làm việc cố định tại cửa hàng
- Đào tạo lại từ đầu nếu chưa có kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bánh Đồng Tiến
