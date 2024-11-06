Tuyển Bảo hiểm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company làm việc tại Hòa Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: TP Hoà Bình

Mô Tả Công Việc Bảo hiểm

Làm việc tại chi nhánh của ngân hàng VPBank Hòa Bình

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng chu đáo. Thực hiện các yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, đóng phí tái tục, bán thêm, bán chéo.

Phối hợp, thúc đẩy cán bộ bán từ phía ngân hàng để tiếp cận nguồn khách hàng, tư vấn giới thiệu giải pháp tài chính, sức khỏe và chương trình bảo hiểm phù hợp đến khách hàng tiềm năng.

Ghi nhận thông tin Khách hàng tiềm năng trên hệ thống, theo dõi, cập nhật tiến độ tư vấn và chăm sóc khách hàng cho Quản lý trực tiếp và chi nhánh ngân hàng.

Phối hợp với Quản lý trực tiếp lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn.

Cập nhật các thông tin mới về sản phẩm, quy trình, chương trình Thi đua, khuyến mại để phối hợp với Nhân viên Ngân hàng để cùng phục vụ Khách hàng.

Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo của Công ty để nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên

Từ 22 tuổi đến 35 tuổi

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trên 06 tháng trong lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, Bất Động Sản, Bán hàng, Tư vấn chăm sóc sức khỏe,...

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập: Thưởng kinh doanh cơ bản: 8,500,000 - 12,500,000 + Hoa Hồng Tháng/Quý/Năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Ngân hàng

Được tham dự các khóa đào tạo nghiệp vụ hàng năm

Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí Chuyên viên tư vấn cấp cao (EIS) và các vị trí Quản lí (SM - RH), xét thăng tiến 6 tháng/lần dựa trên kết quả công việc

Thẻ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và quyền lợi hỗ trợ khi sinh con

Trang bị iPad phục vụ trong công việc

Cơ hội du lịch 2-3 lần trong năm.

