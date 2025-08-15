Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Long An thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Long An thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: 288 Đường N2 ,Ấp 4, xã Thạnh Lợi, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Nhận yêu cầu soạn hàng từ bộ phận kinh doanh
Thực hiện bốc hàng, lên hàng, bắn đơn hàng
Book xe, đưa hàng cho đơn vị vận chuyển
Cắt vải, đo vải
Thực hiện việc dán tem, nhãn mác hàng hóa theo quy định của công ty
Đảm bảo hàng hóa đươc sắp xếp gọn gàng, không bị rách, ướt,.. ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa
Đảm bảo kho hàng được vệ sinh sạch sẽ, an toàn
Các công việc khác trong kho

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng phân tích các loại vật tư, hàng hóa
Đã từng làm nhân viên kho là một lợi thế
Có sức khỏe tốt, có khả năng khuân vác
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, hòa đồng với các đồng nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng, tăng lương
Được training
Đóng BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức
Đặc biệt, được đi du lịch với team trẻ, năng động
Và các phúc lợi khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 và 4, 1039 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

