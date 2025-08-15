Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Long An thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: 288 Đường N2 ,Ấp 4, xã Thạnh Lợi, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Nhận yêu cầu soạn hàng từ bộ phận kinh doanh

Thực hiện bốc hàng, lên hàng, bắn đơn hàng

Book xe, đưa hàng cho đơn vị vận chuyển

Cắt vải, đo vải

Thực hiện việc dán tem, nhãn mác hàng hóa theo quy định của công ty

Đảm bảo hàng hóa đươc sắp xếp gọn gàng, không bị rách, ướt,.. ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa

Đảm bảo kho hàng được vệ sinh sạch sẽ, an toàn

Các công việc khác trong kho

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng phân tích các loại vật tư, hàng hóa

Đã từng làm nhân viên kho là một lợi thế

Có sức khỏe tốt, có khả năng khuân vác

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, hòa đồng với các đồng nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng, tăng lương

Được training

Đóng BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức

Đặc biệt, được đi du lịch với team trẻ, năng động

Và các phúc lợi khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

