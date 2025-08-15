Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Long An thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: 288 Đường N2 ,Ấp 4, xã Thạnh Lợi, Bến Lức, Huyện Bến Lức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Nhận yêu cầu soạn hàng từ bộ phận kinh doanh
Thực hiện bốc hàng, lên hàng, bắn đơn hàng
Book xe, đưa hàng cho đơn vị vận chuyển
Cắt vải, đo vải
Thực hiện việc dán tem, nhãn mác hàng hóa theo quy định của công ty
Đảm bảo hàng hóa đươc sắp xếp gọn gàng, không bị rách, ướt,.. ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa
Đảm bảo kho hàng được vệ sinh sạch sẽ, an toàn
Các công việc khác trong kho
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng phân tích các loại vật tư, hàng hóa
Đã từng làm nhân viên kho là một lợi thế
Có sức khỏe tốt, có khả năng khuân vác
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, hòa đồng với các đồng nghiệp
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng, tăng lương
Được training
Đóng BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức
Đặc biệt, được đi du lịch với team trẻ, năng động
Và các phúc lợi khác theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
