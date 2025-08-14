Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH làm việc tại Long An thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Long An: Lô G02, ĐT 823B, CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ Ban sản xuất các công tác về hồ sơ, chứng từ kỹ thuật, lập hồ sơ bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch sản xuất

Hỗ trợ công tác sắp xếp, lưu trữ & luân chuyển chứng từ, hồ sơ

Hỗ trợ công tác chấm công, đối chiếu công với P.HCTH

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2,3 các chuyên ngành Quản lý công nghiệp, Quản trị sản xuất hoặc các chuyên ngành có liên quan

Chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhạy, có khả năng tiếp thu và thích ứng nhanh

Thực tập tối thiểu 3 ngày/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ mộc dấu & dữ liệu thực tập

Cơm trưa nhà máy

Được đào tạo trực tiếp các công tác, nghiệp vụ công việc liên quan đến quản trị sản xuất, quản lý công nghiệp

Được hỗ trợ phụ cấp thực tập (sau 01 tháng)

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

