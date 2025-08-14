Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH làm việc tại Long An thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô G02, ĐT 823B, CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ Ban sản xuất các công tác về hồ sơ, chứng từ kỹ thuật, lập hồ sơ bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch sản xuất
Hỗ trợ công tác sắp xếp, lưu trữ & luân chuyển chứng từ, hồ sơ
Hỗ trợ công tác chấm công, đối chiếu công với P.HCTH

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2,3 các chuyên ngành Quản lý công nghiệp, Quản trị sản xuất hoặc các chuyên ngành có liên quan
Chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhạy, có khả năng tiếp thu và thích ứng nhanh
Thực tập tối thiểu 3 ngày/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ mộc dấu & dữ liệu thực tập
Cơm trưa nhà máy
Được đào tạo trực tiếp các công tác, nghiệp vụ công việc liên quan đến quản trị sản xuất, quản lý công nghiệp
Được hỗ trợ phụ cấp thực tập (sau 01 tháng)
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô G02, ĐT 823B, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

