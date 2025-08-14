Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH làm việc tại Long An thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô G02, ĐT 823B, CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ Ban sản xuất các công tác về hồ sơ, chứng từ kỹ thuật, lập hồ sơ bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch sản xuất
Hỗ trợ công tác sắp xếp, lưu trữ & luân chuyển chứng từ, hồ sơ
Hỗ trợ công tác chấm công, đối chiếu công với P.HCTH
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 2,3 các chuyên ngành Quản lý công nghiệp, Quản trị sản xuất hoặc các chuyên ngành có liên quan
Chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhạy, có khả năng tiếp thu và thích ứng nhanh
Thực tập tối thiểu 3 ngày/tuần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ mộc dấu & dữ liệu thực tập
Cơm trưa nhà máy
Được đào tạo trực tiếp các công tác, nghiệp vụ công việc liên quan đến quản trị sản xuất, quản lý công nghiệp
Được hỗ trợ phụ cấp thực tập (sau 01 tháng)
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
