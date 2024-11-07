Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Công ty Cổ phần BIM Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần BIM Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty Cổ phần BIM Hà Nội

Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Tại Công ty Cổ phần BIM Hà Nội

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 435A Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tư vấn cho khách hàng sử dụng các dịch vụ phù hợp của công ty theo danh sách khách hàng sẵn có;
Phối hợp với bộ phận marketing thực hiện các hoạt động marketing nhằm thu hút khách hàng mới;
Đàm phán thương lượng và chuẩn bị hợp đồng;
Hỗ trợ công tác hành chính (hồ sơ, thủ tục) liên quan.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan;
Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt;
Có khả năng học và nhớ sản phẩm;
Giọng nói dễ nghe;
Có kinh nghiệm telesales là một lợi thế (Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

Tại Công ty Cổ phần BIM Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương hàng năm;
Lương tháng 13; thưởng lễ, Tết; được tham gia các chương trình du lịch - nghỉ mát, team building hàng năm của công ty;
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Quy định của Bộ luật lao động. (được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng lao động chính thức; nghỉ phép > 12 ngày/năm);
Môi trường làm việc trẻ & năng động, nhiều thử thách tại doanh nghiệp đào tạo & tư vấn công nghệ;
Được tham gia các khóa học về bán hàng nhằm phát triển kỹ năng và phát triển bản thân;
Cơ hội được học tập, phát triển nghề nghiệp bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BIM Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BIM Hà Nội

Công ty Cổ phần BIM Hà Nội

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 ngõ 342/14/3 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

