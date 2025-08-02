Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ RỒNG Á CHÂU làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: TP Vinh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Giảng dạy chất lượng cao: Trực tiếp giảng dạy các khóa học theo giáo trình của trung tâm, bám sát và đảm bảo hiệu quả và sự tiến bộ của học viên.

Phát triển chuyên môn: Chủ động nghiên cứu, cập nhật phương pháp giảng dạy mới và tham gia các buổi tập huấn nâng cao nghiệp vụ.

Hỗ trợ học viên: Đánh giá, theo dõi sát sao tình hình học tập và hỗ trợ học viên giải đáp thắc mắc để đạt kết quả tốt nhất.

Quản lý lớp học: Duy trì môi trường học tập tích cực, thân thiện và kỷ luật.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, phù hợp với một trong các ngành:

Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Chuyên môn vững vàng: Nắm vững kiến thức chuyên môn, có khả năng truyền đạt dễ hiểu, tạo hứng thú cho học viên.

Kỹ năng sư phạm: Có năng quản lý lớp học, giao tiếp hiệu quả, lắng nghe và thấu hiểu học viên.

Thái độ: Tận tâm với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động học hỏi và cầu tiến. Trung thực, kiên nhẫn và có tinh thần làm việc nhóm.

Ưu tiên: Ứng viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (IELTS/TOEFL) đạt điểm số tốt.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ RỒNG Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, khuyến khích phát triển bản thân.

Được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn định kỳ.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ RỒNG Á CHÂU

