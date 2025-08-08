Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 126 Trần Vỹ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Nghiên cứu từ khóa tiềm năng liên quan đến các dịch vụ Nha khoa

Tối ưu hóa On-page SEO

Viết và chỉnh sửa nội dung chuẩn SEO cho các hạng mục

Xây dựng và phát triển hệ thống backlink chất lượng từ các nguồn uy tín: báo chí, diễn đàn, website đối tác.

Phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược SEO phù hợp để nâng cao hiệu quả hiển thị.

Theo dõi, đánh giá hiệu suất SEO qua Google Search Console, Google Analytics và các công cụ phân tích khác.

Phối hợp với team Content và Design để sản xuất nội dung hấp dẫn, tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đằng/Đại học.

Có kinh nghiệm thực chiến SEO, ưu tiên từng triển khai SEO trong lĩnh vực Y tế/Nha khoa.

Thành thạo các công cụ SEO: Google Keyword Planner, Ahrefs, SEMrush, Google Search Console, Google Analytics…

Có kỹ năng viết nội dung chuẩn SEO, am hiểu về hành vi người dùng và trải nghiệm (UX/UI).

Tư duy phân tích, cẩn thận, kiên trì và có định hướng chiến lược rõ ràng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + Thưởng theo hiệu quả SEO.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng đội trẻ trung, khuyến khích học hỏi và sáng tạo.

Cơ hội tham gia các dự án marketing đa dạng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Nghỉ lễ, Tết và phép năm theo chế độ của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin