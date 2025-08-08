Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG

Nhân viên SEO

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 126 Trần Vỹ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Nghiên cứu từ khóa tiềm năng liên quan đến các dịch vụ Nha khoa
Tối ưu hóa On-page SEO
Viết và chỉnh sửa nội dung chuẩn SEO cho các hạng mục
Xây dựng và phát triển hệ thống backlink chất lượng từ các nguồn uy tín: báo chí, diễn đàn, website đối tác.
Phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược SEO phù hợp để nâng cao hiệu quả hiển thị.
Theo dõi, đánh giá hiệu suất SEO qua Google Search Console, Google Analytics và các công cụ phân tích khác.
Phối hợp với team Content và Design để sản xuất nội dung hấp dẫn, tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đằng/Đại học.
Có kinh nghiệm thực chiến SEO, ưu tiên từng triển khai SEO trong lĩnh vực Y tế/Nha khoa.
Thành thạo các công cụ SEO: Google Keyword Planner, Ahrefs, SEMrush, Google Search Console, Google Analytics…
Có kỹ năng viết nội dung chuẩn SEO, am hiểu về hành vi người dùng và trải nghiệm (UX/UI).
Tư duy phân tích, cẩn thận, kiên trì và có định hướng chiến lược rõ ràng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + Thưởng theo hiệu quả SEO.
Lương cứng + Thưởng theo hiệu quả SEO.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng đội trẻ trung, khuyến khích học hỏi và sáng tạo.
Cơ hội tham gia các dự án marketing đa dạng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Nghỉ lễ, Tết và phép năm theo chế độ của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI TRUNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11, Hẻm 61/2/21, Tổ 8 đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

