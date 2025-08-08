Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH LONG GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Xây dựng và phát triển Team Kinh Doanh (Sale & Telesale) theo đúng định hướng và lộ trình phát triển

Đề xuất ý tưởng mới và triển khai

Vận hành Team thực hiện công việc đảm bảo kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Triển khai đào tạo nhân sự Team về chuyên môn, trực tiếp hỗ trợ nhân sự, hỗ trợ khách hàng, đánh giá hiệu quả nhân sự có phương án đề xuất nhân sự phù hợp với vận hành Team.

Tối ưu quy trình vận hành nhân sự, tư vấn và chăm sóc khách hàng mang lại hiệu quả doanh thu và CSKH tốt nhất cho Team.

Xây dựng, đề xuất, tham mưu các chương trình bán hàng phù hợp với từng giai đoạn vận hành nhằm mang lại hiệu quả doanh thu cao và tối ưu chi phí.

Phối hợp các Phòng/Ban và Team khác để triển khai công việc đảm bảo vận hành đồng nhất hệ thống theo định hướng của BLĐ công ty.

Thực hiện các công việc khác phù hợp chuyên môn theo chỉ đạo của BLĐ công ty.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí Lead Team hoặc Trưởng phòng Kinh Doanh (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FMCG, kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử)

Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Thành thạo tin học văn phòng, có máy tính cá nhân.

Kỹ năng quản lý, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng phân tích, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán tốt.

Định hướng công việc và mục tiêu rõ ràng, gắn bó phát triển lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH LONG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 8-10 triệu + Thưởng KPIs hấp dẫn theo doanh thu team. (cam kết thu nhập TB > 20.000.000đ/tháng).

Được đào tạo và tham gia các khóa học phát triển kỹ năng chuyên môn.

Lộ trình thăng tiến tốt, rõ ràng: Cơ hội tách chi nhánh sau tối thiểu 6 tháng vận hành hiệu quả với cơ chế tách CN vô cùng hấp dẫn.

Chế độ phúc lợi hấp dẫn: BHXH, BHYT, Phụ cấp, Du Lịch, Thưởng Lễ Tết hấp dẫn.

Lương tháng thứ 13

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH LONG GROUP

