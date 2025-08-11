Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 Trương Công Định, phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tư vấn, chăm sóc khách có nhu cầu về các dịch vụ truyền thông doanh nghiệp

- Chương trình truyền thông, quảng cáo thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ

- Thu thập data, phát triển quan hệ với các khách hàng tiềm năng

- Tham gia phân tích thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh truyền thông, marketing...

- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng qua điện thoại

- Ưu tiên biết về Truyền thông, Marketing, Báo chí, Truyền hình, Youtube, Facebook...

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Có Laptop cá nhân.

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề

- Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 đến 20 triệu (Lương cứng + hoa hồng + thưởng)

Thưởng nóng tuần, tháng, quý theo qui định.

Thưởng lễ, sinh nhật theo quy định của công ty.

Thưởng tết theo tổng doanh số đạt được trong năm.

Được tham gia đầy đủ BHXH và chế độ phúc lợi theo quy định.

Được hỗ trợ đào tạo 1:1 từ trưởng bộ phận, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Tham gia các hoạt động team building du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin