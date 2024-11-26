Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 13 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 13 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần Haplast
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty cổ phần Haplast

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Haplast

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8 toà nhà Trico, 548 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

1.Tuyển dụng (60%)
- Quản lý và phát triển kênh tuyển dụng, truyền thông thông tin tuyển dụng trên các kênh online và offline;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu nhân sự của Công ty;
Chủ yếu tuyển Sales thị trường Quốc tế (nhận đào tạo ứng viên).
Phối hợp HCNS nhà máy để tuyển Công nhân Hưng Yên
- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng;
- Xây dựng và quản lý hệ thống data ứng viên
- Đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp
- Tổng hợp báo cáo kết quả tuyển dụng
2. Đào tạo (30%)
- Xác định nhu cầu đào tạo cho các phòng ban và xây dựng kế hoạch đào tạo định kỳ.
- Phối hợp với các giảng viên, chuyên gia bên ngoài để tổ chức các buổi đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm.
- Theo dõi và đánh giá kết quả đào tạo, đo lường hiệu quả của các chương trình đào tạo.
- Lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, hỗ trợ họ trong quá trình nâng cao kỹ năng và kiến thức.
- Tổ chức và triển khai các khoá đào tạo nội bộ;
- Đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo và đề xuất các cải tiến
- Xây dựng và quản lý hệ thống đào tạo của Công ty.
3. Truyền thông nội bộ (5%)
- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ nhằm gắn kết và thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên.
- Phụ trách biên tập, viết nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ như bản tin nội bộ, email, thông báo, bảng tin công ty, và các sự kiện nội bộ.
- Quản lý và điều phối các sự kiện nội bộ, bao gồm các ngày lễ, hội nghị nhân viên, hoạt động team building, sinh nhật nhân viên, v.v.
- Tạo dựng và duy trì môi trường làm việc tích cực thông qua các chiến lược truyền thông sáng tạo.
- Tổ chức các hoạt động văn hoá, sự kiện nội bộ để tạo môi trường làm việc tích cực.
- Quản lý các kênh truyền thông nội bộ ( Bảng tin, mạng xã hội nội bộ,....).
- Đảm bảo thông tin nội bộ được truyền đạt kịp thời, chính xác và hiệu quả.
4. Hỗ trợ công việc Hành chính Văn phòng (5%).

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nữ, 25 - 35 tuổi, trên 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng
- Thành thạo Canva, AI, công cụ hỗ trợ tuyển dụng
- Nhanh nhẹn, sẵn sàng cao (theo đuổi mục tiêu, sẵn sàng OT)
- Có thế mạnh tuyển Sales và công nhân

Tại Công ty cổ phần Haplast Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 13 - 16 triệu đồng/ tháng
- Thưởng lương tháng thứ 13, 14 (tùy vào năng lực)
- Thưởng cổ phiếu ESOP
- Thưởng Quản lý xuất sắc, thưởng nhóm xuất sắc, du lịch trong và nước ngoài.
- Thưởng các ngày lễ tết, ... trong năm.
- Thưởng ngày thành lập Công ty (18/08 hàng năm).
- Thưởng lao động tiên tiến/ xuất sắc từ 10-15 triệu đồng/ nhân sự.
- Thưởng thâm niên lên đến gần 2 triệu đồng/ nhân sự.
- Thưởng gắn kết 2 triệu đồng/ nhân sự
- Thưởng sáng kiến cải tiến lên đến 50 triệu đồng/ cải tiến.
- Tham gia BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/24 bảo hiểm nhân thọ và chăm sóc y tế cho Cán bộ quản lý.
- Học bổng dành cho con CBCNV
- Hỗ trợ tiền tàu xe cho CBCNV ở xa về quê ăn tết
- Quỹ hỗ trợ Haplast: Dành cho những hoàn cảnh khó khăn cần được chăm sóc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Haplast

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Haplast

Công ty cổ phần Haplast

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

