Tuyển Công Nhân Sản Xuất thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Tuyển Công Nhân Sản Xuất thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Công ty TNHH Bao Bì TQT
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Bao Bì TQT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: 378 đường Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Vận hành máy theo yêu cầu: máy bế/ máy in/ máy ghim dán đóng buộc hàng bao bì carton Thực hiện vệ sinh 5s tại chỗ Hỗ trợ các bộ phận khác khi hết hàng Thực hiện các công việc khác quản lý giao
Vận hành máy theo yêu cầu: máy bế/ máy in/ máy ghim dán đóng buộc hàng bao bì carton
Thực hiện vệ sinh 5s tại chỗ
Hỗ trợ các bộ phận khác khi hết hàng
Thực hiện các công việc khác quản lý giao

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu KN Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm Nam nữ độ tuổi 18- 45 Nhanh nhẹn, chăm chỉ, không ngại tăng ca Không ngại việc
Không yêu cầu KN
Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Nam nữ độ tuổi 18- 45
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, không ngại tăng ca
Không ngại việc

Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + lương ngoài giờ + thưởng năng suất Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, lương tháng 13 Tổ chức sinh nhật, du lịch cùng công ty Được đào tạo bài bản, năng cao tay nghề
Lương cơ bản + lương ngoài giờ + thưởng năng suất
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, lương tháng 13
Tổ chức sinh nhật, du lịch cùng công ty
Được đào tạo bài bản, năng cao tay nghề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bao Bì TQT

Công ty TNHH Bao Bì TQT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường Phùng Chí Kiên, phường Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

