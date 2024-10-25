Tuyển Công Nhân Sản Xuất thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: 378 đường Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Vận hành máy theo yêu cầu: máy bế/ máy in/ máy ghim dán đóng buộc hàng bao bì carton Thực hiện vệ sinh 5s tại chỗ Hỗ trợ các bộ phận khác khi hết hàng Thực hiện các công việc khác quản lý giao

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu KN Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm Nam nữ độ tuổi 18- 45 Nhanh nhẹn, chăm chỉ, không ngại tăng ca Không ngại việc

Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + lương ngoài giờ + thưởng năng suất Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, lương tháng 13 Tổ chức sinh nhật, du lịch cùng công ty Được đào tạo bài bản, năng cao tay nghề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT

