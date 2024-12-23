Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TỔNG LỰC làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TỔNG LỰC
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Ngãi:
- KDC 577, phường Trương Quang Trọng, SƠn Tịnh, Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Biên tập nội dung trên website, fanpage công ty và của khách hàng (đa lĩnh vực).
Viết tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi cho nhiều doanh nghiệp.
Sáng tác câu slogan cho nhiều doanh nghiệp
Các công việc khác liên quan đến content marketing
* Được đào tạo cách viết bài chuẩn SEO, hướng dẫn các công cụ làm hình ảnh, video,… Các kỹ năng cần có để trở thành một content marketing chuyên nghiệp.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy SÁNG TẠO nội dung, xu hướng content, ...
Chủ động công việc
ĐAM MÊ với con chữ và muốn dấn thân vào nghề viết.
Thành thạo Canva
Ưu tiên: Khả năng viết lách, tốc độ đánh máy nhanh là lợi thế.
BẮT BUỘC đọc sách mỗi sáng từ 7h30-8h rồi mới vào việc
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TỔNG LỰC Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lộng
Thưởng lễ tết, lương tháng 13
Vui chơi giải trí....
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, nhân viên content marketing(viết bài) được trao quyền để thỏa sức phát huy tối đa ý tưởng sáng tạo.
Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực content marketing(viết bài) cũng như các kiến thức, kỹ năng liên quan nhằm bổ trợ cho công việc viết bài.
Thử thách cùng nhiều dự án viết bài của khách hàng đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau trên khắp cả nước.
Thu nhập hấp dẫn không giới hạn tùy theo năng lực và những chính sách đãi ngộ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TỔNG LỰC
