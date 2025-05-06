Tuyển Content Writer Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Số 148 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, Huyện Vĩnh Bảo

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Triển khai các hoạt động MKT tại cơ sở chi nhánh từ kế hoạch thương hiệu tổng.
- Đảm bảo nhận diện Offline tại cơ sở theo chuẩn Thương hiệu.
- Hoạt động MKT tại điểm bán, tối ưu traffic Khách hàng tại cơ sở.
- Tìm kiếm đối tác bên ngoài tại cơ sở (Co-brand, Affiliate).
- Xây dựng, chăm sóc hệ thống cộng tác viên.
- Làm việc tại hệ thống chi nhánh tỉnh: Số 14 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, các ngành có liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Marketing hoặc được đào tạo đúng chuyên ngành.
- Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm
- Có nền tảng thể lực tốt vì đặc thù công việc cần di chuyển nhiều và sẵn sàng làm thêm giờ
- Am hiểu về thị trường đặc biệt là thị trường mỹ phẩm, làm đẹp, dịch vụ y tế sức khỏe là lợi thế.

Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10 - 15 triệu (Lương CB + Lương Hiệu quả + Phụ cấp cơm trưa 35k/ngày làm việc ), thỏa thuận theo năng lực thực tế.
- Học tập rèn luyện tại môi trường chuyên sâu Marketing Online, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao
- Được hưởng chế độ của công ty: Du lịch định kỳ, thưởng tết, 12 ngày nghỉ phép
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khen thưởng, ngày lễ Tết...( 8/3,2/9,20/10,30/4,1/5...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 190 Trường Chinh, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

