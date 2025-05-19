Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - Số 529 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Viết nội dung fanpage, website, bài PR, kịch bản video, nội dung seeding,...

Lên ý tưởng và phối hợp với thiết kế, media để sản xuất nội dung.

Tham gia xây dựng kế hoạch nội dung theo tuần/tháng.

Nghiên cứu thị trường, khách hàng để tạo nội dung phù hợp ngành hàng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng viết tốt, sáng tạo, linh hoạt với nhiều tone & style.

Ưu tiên có kinh nghiệm viết content lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng hoặc nội thất.

Biết cơ bản về SEO, social media và nền tảng digital.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 8tr - 10tr

• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH

