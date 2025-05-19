Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu:
- Số 529 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu, Việt Nam, Thành phố Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Viết nội dung fanpage, website, bài PR, kịch bản video, nội dung seeding,...
Lên ý tưởng và phối hợp với thiết kế, media để sản xuất nội dung.
Tham gia xây dựng kế hoạch nội dung theo tuần/tháng.
Nghiên cứu thị trường, khách hàng để tạo nội dung phù hợp ngành hàng.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng viết tốt, sáng tạo, linh hoạt với nhiều tone & style.
Ưu tiên có kinh nghiệm viết content lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng hoặc nội thất.
Biết cơ bản về SEO, social media và nền tảng digital.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương: 8tr - 10tr
• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
