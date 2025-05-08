Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: P201 - 202, Lầu 2, Tòa nhà Giầy Việt, số 180 - 182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Content Writer

- Trực tiếp viết và biên tập các loại nội dung chất lượng cao, đảm bảo tính chính xác, hấp dẫn, dễ hiểu và phù hợp với giọng điệu thương hiệu.

- Đóng góp vào quá trình xây dựng chiến lược content marketing tổng thể

- Chủ động đề xuất và phát triển các ý tưởng nội dung sáng tạo, độc đáo và phù hợp với từng giai đoạn của khách hàng

- Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh truyền thông của công ty

- Nghiên cứu các chủ đề liên quan đến ngành (kết hợp từ nhiều nguồn: internet, phỏng vấn, các bài viết học thuật,...)

- Phối hợp với phòng Account và Design để lên ý tưởng thiết kế và sản xuất nội dung đa phương tiện

- Chỉnh sửa và đăng tải bài viết theo biên tập của Trưởng bộ phận Content

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại các vị trí Content Writer, Copywriter hoặc các vị trí tương đương

- Kỹ năng viết tiếng Việt tốt, ngôn từ đa dạng, làm chủ được các lối diễn đạt, văn phong khác nhau. Hiểu rõ đặc thù và cách tối ưu nội dung trên từng nền tảng social.

- Kỹ năng bắt trend nhanh nhạy, tạo nội dung phù hợp với xu hướng và định hướng thương hiệu.

- Kỹ năng biến ý tưởng thành nội dung được diễn đạt một cách cụ thể dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh

- Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực tốt

- Có niềm say mê sáng tạo nội dung, có trực giác nhạy cảm để thấu hiểu nhu cầu của công chúng, có khả năng khéo léo tạo ra các thông điệp và truyền đạt các nội dung đó trên từng kênh, từng phương tiện để truyền tải giá trị tới cộng đồng

- Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế là một lợi thế

- Có khả năng đọc, hiểu, dịch tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội phát triển kỹ năng viết đa nền tảng

- Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ phát triển cá nhân

- Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả

- Chế độ BHXH đầy đủ, nghỉ phép theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

