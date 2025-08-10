Tuyển Content Writer Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 806 Âu Cơ, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Viết và biên tập biên bản nội bộ

Hỗ trợ tổ chức và truyền thông sự kiện nội bộ

Viết các bài viết nội dung về Văn hóa doanh nghiệp

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 28 tuổi

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ưu tiên chuyên ngành Văn học, Ngôn ngữ, Khoa học Xã hội hoặc truyền thông

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin học: Văn phòng cơ bản

Ngoại ngữ: Không yêu cầu

Tại Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương định kỳ theo quy định công ty.

Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13; thưởng công đoàn; thưởng nhân ngày 20/11...

Chế độ phúc lợi: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, đồng phục, du lịch hàng năm...

Ưu đãi học phí cho nhân viên có con theo học tại trường.

Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật Lao động, Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Được tham gia các hoạt động sự kiện của Hệ thống Trường Việt Mỹ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động đầy nhiệt huyết.

Được đào tạo theo các chương trình đào tạo của Hệ thống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin