Tuyển Content Writer Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 806 Âu Cơ, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Viết và biên tập biên bản nội bộ
Hỗ trợ tổ chức và truyền thông sự kiện nội bộ
Viết các bài viết nội dung về Văn hóa doanh nghiệp
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22 - 28 tuổi
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ưu tiên chuyên ngành Văn học, Ngôn ngữ, Khoa học Xã hội hoặc truyền thông
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Tin học: Văn phòng cơ bản
Ngoại ngữ: Không yêu cầu
Tại Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương định kỳ theo quy định công ty.
Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13; thưởng công đoàn; thưởng nhân ngày 20/11...
Chế độ phúc lợi: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, đồng phục, du lịch hàng năm...
Ưu đãi học phí cho nhân viên có con theo học tại trường.
Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật Lao động, Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Được tham gia các hoạt động sự kiện của Hệ thống Trường Việt Mỹ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động đầy nhiệt huyết.
Được đào tạo theo các chương trình đào tạo của Hệ thống.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
