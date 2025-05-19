Tuyển Content Writer Công Ty TNHH AT Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 1, Sa Đôi, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Biết định hướng nội dung xây dựng Tiktok, Facebook.

Viết content, tổng hợp nội dung theo định hướng cho các kênh: Tiktok, Facebook, ...

Quay dựng edit video trên Capcut hoặc các phần mềm cơ bản.

Hỗ trợ Team sale, telesale trong các nội dung, hình ảnh bán hàng, thông tin sản phẩm.

Quản trị nội dung page, tiktok, các phương tiện mạng xã hội

Tổng hợp đánh giá được hiệu quả từ các nội dung, hình ảnh, video marketing mang lại.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết cách tự lên todolist công việc theo ngày, theo tuần, biết cách xắp xếp công việc ưu tiên

Có thể tự học, đọc được các phương thức xây dựng nội dung để tiếp cận khách hàng trong lĩnh vực smart home.

Có tư duy sử dụng AI để phục vụ công việc.

Có máy tính xách tay và phương tiện đi lại.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, 2 năm kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH AT Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8 - 10tr + hỗ trợ + Lương KPI ( tổng lương 10 - 15tr/tháng)

Lương được điều chỉnh sau mỗi chu kỳ 12 tháng/1 lần

- Chế độ đãi ngộ và lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Thưởng lễ tết, đóng BHXH

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH AT Đông Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.