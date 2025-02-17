Tuyển Đầu bếp Công Ty TNHH Gardenline International (VN) làm việc tại Bình Định thu nhập 100 - 500 USD

Công Ty TNHH Gardenline International (VN)
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty TNHH Gardenline International (VN)

Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công Ty TNHH Gardenline International (VN)

Mức lương
100 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định: 356 Đào Tấn, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 100 - 500 USD

Tóm tắt công việc:
Gardenline International (VN), chuyên cung cấp đồ nội thất ngoài trời với hơn 25
năm kinh nghiệm tại Việt Nam và Trung Quốc. Sản phẩm nội thất ngoài trời cao cấp
của chúng tôi được sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu ra toàn thế giới. Chúng tôi
đang tìm kiếm một đầu bếp, có kinh nghiệm trong việc trong việc chế biến và đảm
bảo chất lượng bữa ăn cho nhân viên công ty, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
và đáp ứng các tiêu chuẩn về dinh dưỡng.
Các nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
1. Chế biến món ăn:
- Lên thực đơn hàng ngày/tuần, phối hợp với quản lý để đảm bảo món ăn đa dạng,
phù hợp khẩu vị và đảm bảo dinh dưỡng.
- Thực hiện chế biến các món ăn theo thực đơn đã được duyệt, đảm bảo đúng công
thức, định lượng và chất lượng món ăn.
- Đảm bảo thời gian phục vụ bữa ăn đúng giờ.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Gardenline International (VN)

Công Ty TNHH Gardenline International (VN)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Bình Định & Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

