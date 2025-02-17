Tuyển Đầu bếp Công Ty TNHH Gardenline International (VN) làm việc tại Bình Định thu nhập 100 - 500 USD

Tóm tắt công việc:

Gardenline International (VN), chuyên cung cấp đồ nội thất ngoài trời với hơn 25

năm kinh nghiệm tại Việt Nam và Trung Quốc. Sản phẩm nội thất ngoài trời cao cấp

của chúng tôi được sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu ra toàn thế giới. Chúng tôi

đang tìm kiếm một đầu bếp, có kinh nghiệm trong việc trong việc chế biến và đảm

bảo chất lượng bữa ăn cho nhân viên công ty, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

và đáp ứng các tiêu chuẩn về dinh dưỡng.

Các nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

1. Chế biến món ăn:

- Lên thực đơn hàng ngày/tuần, phối hợp với quản lý để đảm bảo món ăn đa dạng,

phù hợp khẩu vị và đảm bảo dinh dưỡng.

- Thực hiện chế biến các món ăn theo thực đơn đã được duyệt, đảm bảo đúng công

thức, định lượng và chất lượng món ăn.

- Đảm bảo thời gian phục vụ bữa ăn đúng giờ.