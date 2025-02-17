Tuyển Đầu bếp Công Ty TNHH Gardenline International (VN) làm việc tại Bình Định thu nhập 100 - 500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công Ty TNHH Gardenline International (VN)
- Bình Định: 356 Đào Tấn, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 100 - 500 USD
Tóm tắt công việc:
Gardenline International (VN), chuyên cung cấp đồ nội thất ngoài trời với hơn 25
năm kinh nghiệm tại Việt Nam và Trung Quốc. Sản phẩm nội thất ngoài trời cao cấp
của chúng tôi được sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu ra toàn thế giới. Chúng tôi
đang tìm kiếm một đầu bếp, có kinh nghiệm trong việc trong việc chế biến và đảm
bảo chất lượng bữa ăn cho nhân viên công ty, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
và đáp ứng các tiêu chuẩn về dinh dưỡng.
Các nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
1. Chế biến món ăn:
- Lên thực đơn hàng ngày/tuần, phối hợp với quản lý để đảm bảo món ăn đa dạng,
phù hợp khẩu vị và đảm bảo dinh dưỡng.
- Thực hiện chế biến các món ăn theo thực đơn đã được duyệt, đảm bảo đúng công
thức, định lượng và chất lượng món ăn.
- Đảm bảo thời gian phục vụ bữa ăn đúng giờ.
Với Mức Lương 100 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Gardenline International (VN) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gardenline International (VN)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI