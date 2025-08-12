Tuyển Phụ bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Phụ bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Phụ bếp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường Linh Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị nguyên vật liệu đầu ngày.
Sơ chế, chế biến thực phẩm nấu chín.
Vệ sinh khu vực chế biến, quầy, kệ phụ trách (sàn nhà, quầy, kệ).
Tuân thủ ca làm việc và vị trí theo phân công.
Đề xuất cải tiến quy trình nội bộ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chế biến thực phẩm hoặc nấu các món ăn đơn giản (xôi, chè...).
Kiến thức cơ bản về ẩm thực, nguyên liệu.
Kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, chịu khó
Có thể làm xoay ca được

Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương:
Saigon Co-op xây dựng chính sách lương rõ ràng, phù hợp với từng chức danh công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn để đảm bảo cho các cán bộ nhân viên sẽ cho một mức thu nhập tốt, xứng đáng với những cống hiến và đóng góp của mình. Trong đó bao gồm:
Chúng tôi luôn mang đến cho bạn một sự nghiệp bền vững và đầy tiềm năng phát triển.
Saigon Co-op luôn quan tâm và chú trọng tới công tác Đào tạo cho CBNV để bồi dưỡng, phát triển một lực lượng nhân sự tinh nhuệ thông qua các khóa huấn luyện nghiệp vụ cơ bản, các khóa đào tạo nội bộ về kỹ năng mềm và nghiệp vụ Quản lý nhằm bổ sung kiến thức để thăng tiến lên vị trí cao hơn.
Phúc lợi khác:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 199-205 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phu-bep-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job366514
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Phụ bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH STOCKHOLM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 8 Triệu
HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Hạn nộp: 27/07/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 6 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Paris Baguette
Tuyển Phụ bếp Paris Baguette làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Paris Baguette
Hạn nộp: 19/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Tuyển Phụ bếp Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Hạn nộp: 12/06/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 5 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Phụ bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH STOCKHOLM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 8 Triệu
HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Hạn nộp: 27/07/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 6 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Paris Baguette
Tuyển Phụ bếp Paris Baguette làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Paris Baguette
Hạn nộp: 19/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Tuyển Phụ bếp Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Hạn nộp: 12/06/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 5 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Phụ bếp THE BRIX - Eatery Saigon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận THE BRIX - Eatery Saigon
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phụ bếp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dim Tu Tac làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dim Tu Tac
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp Hộ Kinh Doanh Chef Chảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Hộ Kinh Doanh Chef Chảo
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phụ bếp BAT Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD BAT Vietnam
800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Tạo - Tư Vấn - Thể Thao Domingo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Đào Tạo - Tư Vấn - Thể Thao Domingo
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH LARB THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu HỘ KINH DOANH LARB THÁI
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phụ bếp Paris Baguette làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Paris Baguette
6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm