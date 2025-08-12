Tuyển Phụ bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường Linh Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị nguyên vật liệu đầu ngày.

Sơ chế, chế biến thực phẩm nấu chín.

Vệ sinh khu vực chế biến, quầy, kệ phụ trách (sàn nhà, quầy, kệ).

Tuân thủ ca làm việc và vị trí theo phân công.

Đề xuất cải tiến quy trình nội bộ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chế biến thực phẩm hoặc nấu các món ăn đơn giản (xôi, chè...).

Kiến thức cơ bản về ẩm thực, nguyên liệu.

Kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, chịu khó

Có thể làm xoay ca được

Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương:

Saigon Co-op xây dựng chính sách lương rõ ràng, phù hợp với từng chức danh công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn để đảm bảo cho các cán bộ nhân viên sẽ cho một mức thu nhập tốt, xứng đáng với những cống hiến và đóng góp của mình. Trong đó bao gồm:

Chúng tôi luôn mang đến cho bạn một sự nghiệp bền vững và đầy tiềm năng phát triển.

Saigon Co-op luôn quan tâm và chú trọng tới công tác Đào tạo cho CBNV để bồi dưỡng, phát triển một lực lượng nhân sự tinh nhuệ thông qua các khóa huấn luyện nghiệp vụ cơ bản, các khóa đào tạo nội bộ về kỹ năng mềm và nghiệp vụ Quản lý nhằm bổ sung kiến thức để thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Phúc lợi khác:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin