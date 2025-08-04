Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN

Bếp trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1

- Đường Võ Nguyên Giáp

- Thái Phù

- Mai Đình, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Chịu trách nhiệm setup và vận hành bộ phận bếp của chuỗi thương hiệu đảm nhiệm.
- Định biên về cơ cấu nhân sự, tuyển dụng, đào tạo.
- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ các vấn đề liên quan đến bếp, nhân sự với Ban giám đốc.
- Sắp xếp, điều phối nhân viên bếp tại các chi nhánh, xếp lịch làm việc hàng tuần, hàng tháng.
- Đảm bảo món ăn làm ra ổn định về khẩu vị, định lượng, độ chín, hình thức; ra món nhanh, hợp vệ sinh.
- Giải quyết tất cả các sự cố phát sinh, xử lý tình huống (nếu có) trong bộ phận bếp.
- Đốc thúc nhân viên bếp ra món mới hàng quý tại các chi nhánh.
- Giám sát, kiểm tra và vận hành bếp hoạt động ổn định.
- Kiểm tra và báo cáo tình hình nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị, kho bếp... đến BGĐ
- Báo cáo và thông tin kịp thời đến BGĐ các vấn đề xảy ra trong bếp
- Tham mưu cho BGĐ các phương án xử lý khi có vấn đề xảy ra.
- Xây dựng quy trình kiểm soát/ kiểm tra bộ phận bếp trong việc thực thi quy trình và sử dụng đúng định biên chi phí đã ban hành.
- Xây dựng hệ thống báo cáo, chấm điểm KPI cho nhân viên bộ phận mình, luôn tìm cách tối ưu và cải thiện liên tục để tăng trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.
- Phối hợp đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP, quy định PCCC và an toàn lao động tại nhà hàng.
- Báo cáo công việc và các sự cố phát sinh cho Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã từng làm Bếp trưởng của nhà hàng ít nhất 03 năm

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương : Từ 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ
- Được ký hợp đồng chính thức sau 1 tháng thử việc.
- Đồng nghiệp: Năng động, thân thiện, vui vẻ, cơ hội phát triển bản thân
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, v.v.theo quy định Nhà nước;
- Thưởng ngày Lễ, Tết, teambuilding, du lịch hàng năm...
- Nghỉ 3 ngày/tháng
Phụ cấp khác :
- Ăn trưa/tối/chỗ ở tại nhà hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, khu B, phố Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

