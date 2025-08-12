Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH IZ HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH IZ HOME
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY TNHH IZ HOME

Bếp trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY TNHH IZ HOME

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 45 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý chất lượng & tiêu chuẩn
- Giám sát và đảm bảo chất lượng đầu ra món ăn tại tất cả cửa hàng đạt tiêu chuẩn về hương vị, hình thức, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).
- Xây dựng, duy trì và cải tiến quy trình chế biến chuẩn (SOP) và tiêu chuẩn trình bày món.
- Kiểm tra định kỳ chất lượng tại các bếp, đưa ra biện pháp khắc phục khi có sai lệch.
2. Quản lý định mức, giá vốn & nguyên liệu
- Thiết lập và giám sát định mức nguyên liệu cho từng món.
- Quản lý và kiểm soát giá vốn hàng bán (COGS), đề xuất phương án tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng.
- Phối hợp với bộ phận mua hàng để lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát chất lượng đầu vào nguyên liệu.
3. Quản lý & phát triển nhân sự bếp
- Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và phát triển đội ngũ bếp trưởng cửa hàng, bếp phó, nhân viên bếp.
- Xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng nấu nướng, vệ sinh an toàn thực phẩm, và tinh thần phục vụ cho nhân sự bếp.
- Sắp xếp, điều phối nhân sự bếp phù hợp với nhu cầu vận hành từng cửa hàng.
4. Nghiên cứu & phát triển sản phẩm (R&D)
- Nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển món ăn mới phù hợp với định hướng thương hiệu và thị hiếu khách hàng.
- Cải tiến các món hiện tại để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả kinh doanh.
- Tổ chức thử nghiệm, đánh giá và triển khai sản phẩm mới ra toàn hệ thống.
5. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Bếp trưởng/Quản lý tại nhà hàng Hàn Quốc.
- Làm 28 công/tháng
- Kỹ năng quản lý nhân sự, đào tạo và kiểm soát chi phí tốt.
- Tư duy cải tiến và khả năng sáng tạo món ăn mới.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
- Khả năng giao tiếp tốt.
- Thói quen chủ động trong công việc, xử lý công việc nhanh và hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH IZ HOME Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + phụ cấp
- Review lương 6 tháng/lần hoặc tùy vào kết quả đầu ra.
- Hoạt động teambuilding, kết nối nhân viên.
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động.
- Phụ cấp, nghỉ phép, BHXH, YT, TN theo cơ chế của công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, thân thiện, đề cao và tôn trọng con người
- Tham gia các hoạt động truyền thông nội bộ công ty: Sinh nhật, Event nội bộ, ăn uống,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IZ HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH IZ HOME

CÔNG TY TNHH IZ HOME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 45 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

