Tuyển Designer Monstaz Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chung cư Sadora, Đường 13, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Thiết kế sản phẩm cho công ty ( áo, mũ, ví ……….)

- Thiết kế nhận diện thương hiệu cho của công ty (Nhằm thể hiện được tính cách, ý tưởng kênh, emoji…)

- Trao đổi ý tưởng thiết kế với quản lý và sản phẩm đảm bảo thời gian, tiến độ công việc, sản phẩm thiết kế của mình được giao.

- Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thiết kế mới để phù hợp với concept của công ty

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành.

- Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa hoặc liên quan.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa thông dụng

- Có khả năng làm việc theo nhóm, sáng tạo, có trách nhiệm cao và chủ động trong công việc

- Vui vẻ, nhiệt tình, yêu thích môi trường làm việc start up

* QUYỀN LỢI

- Mức lương: Up to 15tr

- Môi trường làm việc trẻ, năng động tạo điều kiện để phát triển

Tại Monstaz Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Monstaz Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.