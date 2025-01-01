Công việc Designer

Nhu cầu tuyển dụng việc làm designer tăng trưởng mạnh mẽ nhiều năm nay vì các doanh nghiệp liên tục xây dựng thương hiệu cá nhân. Với mức lương dao động từ 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, các nhân viên designer tạo ra những sản phẩm đồ họa sáng tạo, độc đáo theo yêu cầu của khách hàng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm graphic designer hiện nay

Graphic designer hiện nay là nghề rất HOT trong thị trường lao động và nhận được sự quan tâm đông đảo của người lao động. Việc làm graphic designer sử dụng các công cụ và phần mềm thiết kế đồ họa để tạo ra những sản phẩm đồ họa sáng tạo, độc đáo theo yêu cầu của khách hàng.

Thiết kế đồ họa ngày càng trở nên phổ biến khi các doanh nghiệp đang không ngừng đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, truyền thông phát triển hình ảnh thương hiệu. Những thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu, banner quảng cáo thu hút giúp doanh nghiệp gia tăng độ nhận diện thương hiệu, xây dựng hình ảnh riêng. Do đó, vai trò của graphic designer càng quan trọng hơn.

Tuyển dụng việc làm designer có xu hướng gia tăng nhiều năm nay

Trong bối cảnh thị trường không ngừng thay đổi, vai trò của graphic designer rất quan trọng với các doanh nghiệp muốn xây dựng thương hiệu. Có hàng trăm tin tuyển dụng việc làm designer được đăng tải mỗi tháng đến từ nhiều công ty khác nhau. Điều này cho thấy đây đang là ngành nghề nhận được sự quan tâm lớn, nhu cầu tuyển dụng graphic designer cũng ngày càng tăng cao, mang lại nhiều tiềm năng phát triển sự nghiệp.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm graphic designer

Theo thống kế, Graphic designer thuộc top những ngành nghề có thu nhập tốt so với các công việc khác. Mức lương dao động cho việc làm designer từ 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng dựa vào cấp bậc cũng như theo từng vị trí công việc.

Mức lương dao động theo cấp bậc

Việc làm designer Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Graphic designer Intern 8.000.000 - 12.000.000 Graphic designer Junior 15.000.000 - 20.000.000 Graphic designer Senior 15.000.000 - 30.000.000 Graphic designer Leader 20.000.000 - 30.000.000 Graphic designer Manger 25.000.000 - 40.000.000

Mức lương dao động theo vị trí công việc

Việc làm designer Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thiết kế đồ họa 2D/3D 10.000.000 - 20.000.000 Thiết kế sự kiện 2D/3D 10.000.000 - 20.000.000 Designer 2D/3D Game Artist 10.000.000 - 25.000.000 UI/UX Web designer 10.000.000 - 20.000.000 Thiết kế nội thất 2D/3D 12.000.000 - 20.000.000 Dựng phim 15.000.000 - 30.000.000 Motion designer 15.000.000 - 30.000.000

3. Những việc làm designer phổ biến hiện nay

Nhân viên graphic designer có thể tạo ra những sản phẩm nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau có thể là sự kiện, thiết kế game nhưng cũng có thể để quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Dưới đây là các dạng việc làm designer phổ biến:

3.1. Thiết kế đồ họa 2D/3D

Công việc của nhân viên thiết kế đồ họa 2D/3D bao gồm:

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như poster, banner, brochure, logo, và bao bì sản phẩm.

Phối cảnh 3D, dựng hình và diễn họa các sản phẩm như nội thất, kiến trúc hoặc nhân vật hoạt hình, game.

Chỉnh sửa Perfomance, Texture, Model, theo yêu cầu từ Dev để tối ưu hiệu năng.

Tìm hiểu và áp dụng các kỹ thuật thiết kế 3D mới.

Khi ứng tuyển vị trí này, nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên thành thạo các phần mềm thiết kế 2D/3D; có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt và chú ý đến chi tiết; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành thiết kế hoặc sở hữu portfolio nổi bật. Mức lương cho vị trí này dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng dựa vào kỹ năng và trình độ chuyên môn của ứng viên.

3.2. Thiết kế sự kiện 2D/3D

Thiết kế sự kiện 2D/3D là việc sử dụng các bản thiết kế 2D/3D mô tả cụ thể về bối cảnh, thiết bị, hình ảnh, sơ đồ của sự kiện. Công việc cụ thể gồm:

Thiết kế không gian sự kiện, bao gồm sân khấu, backdrop, booth trưng bày, và các hạng mục trang trí.

Lên ý tưởng phối cảnh 3D cho sự kiện theo yêu cầu của khách hàng hoặc đội ngũ tổ chức.

Làm việc trực tiếp với đội ngũ thi công để đảm bảo bản thiết kế được thực hiện đúng ý tưởng.

Những kỹ năng cần thiết để ứng viên thiết kế sự kiện 2D/3D ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng gồm sự hiểu biết sâu về thiết kế không gian và ánh sáng; có khả năng tư duy sáng tạo, hình dung và dựng mô hình 2D/3D chi tiết. Có kinh nghiệm làm việc trong ngành tổ chức sự kiện hoặc triển lãm là một lợi thế. Dựa vào trình độ và năng lực của ứng viên, mức lương dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

3.3. Designer 2D/3D Game Artist

Công việc của việc làm designer 2D/3D game artist phụ trách thiết kế nhân vật, bối cảnh, giao diện và các hiệu ứng trong trò chơi. Cụ thể:

Thiết kế và tạo các yếu tố trò chơi như giao diện người dùng, nút, đối tượng, hình đại diện, kết cấu, hình nền.

Tạo nội dung 2D cho trò chơi như nhân vật, môi trường, đạo cụ, giao diện người dùng,... cho mobile game.

Tạo ảnh bìa, icon cho giao diện cửa hàng của game

Sáng tạo các nội dung theo yêu cầu và định hướng của marketing.

Phối hợp các nhân sự, các bộ phận liên quan xây dựng, bộ phận product phát triển sản phẩm mobile game.

Có nhiều dạng graphic designer thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau

Các ứng viên cần thành thạo các phần mềm thiết kế game như Maya, ZBrush, Substance Painter, hoặc Unity; hiểu biết về phong cách hình ảnh và cơ chế vận hành của game. Vị trí này có mức lương lên đến 25.000.000 VNĐ/tháng.

3.4. Thiết kế nội thất 2D/3D

Nhân viên thiết kế nội thất 2D/3D phụ trách:

Thiết kế phối cảnh nội, ngoại thất 2D/3D tốt.

Tìm kiếm và lựa chọn các mẫu vật liệu phù hợp với phương án thiết kế đảm bảo thẩm mỹ và giá thành phù hợp;

Hỗ trợ lên ý tưởng, phát triển concept thiết kế, minh họa và kiểm tra lại mẫu thiết kế

Ứng viên cần có hiểu biết về bố trí không gian, vật liệu và ánh sáng trong nội thất, thành thạo các phần mềm thiết kế nội thất, có khả năng sáng tạo và chú ý đến chi tiết, đặc biệt trong việc tối ưu không gian khi ứng tuyển. Vị trí này đem lại mức lương hấp dẫn, lên đến 20.000.000 VNĐ/tháng hoặc cao hơn tùy theo dự án.

3.5. Dựng phim

Công việc của nhân viên dựng phim gồm:

Chỉnh sửa và dựng phim cho các dự án truyền thông, quảng cáo, hoặc sản xuất nội dung giải trí.

Sử dụng phần mềm Adobe Premiere Pro, After Effects, hoặc DaVinci Resolve để chỉnh sửa video và thêm hiệu ứng.

Kết hợp âm thanh, hình ảnh, và đồ họa để tạo sản phẩm cuối cùng chất lượng.

Do đặc thù công việc liên quan đến quay dựng, nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có khả năng làm việc với timeline video và hiểu biết về kỹ thuật hậu kỳ, kinh nghiệm trong dựng phim là lợi thế. Yêu cầu công việc cao nên nhân viên dựng phim có mức lương lên tới 30.000.000 VNĐ/tháng.

3.6. Motion designer

Motion Designer là công việc liên quan đến tạo chuyển động cho các sản phẩm theo yêu cầu khách hàng và công ty. Công việc chính của nhân viên motion designer bao gồm:

Thiết kế và tạo chuyển động cho các sản phẩm quảng cáo, video giới thiệu, hoặc nội dung truyền thông số.

Làm việc với các công cụ như After Effects, Cinema 4D hoặc Blender để tạo hiệu ứng chuyển động mượt mà.

Phối hợp với đội ngũ sáng tạo để đảm bảo sản phẩm truyền tải thông điệp đúng ý tưởng.

Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có hiểu biết về nguyên tắc chuyển động và khả năng kể chuyện qua hình ảnh, thành thạo các phần mềm thiết kế chuyển động. Mức lương sẽ dựa vào kinh nghiệm và quy mô của dự án, thường dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VN/tháng.

3.7. UI/ UX Web designer

Nhân viên UI/UX Web Designer phụ trách công việc gồm:

Lên ý tưởng, thiết kế UI/UX website, mobile app các dự án và hệ thống nội bộ của công ty.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận trong team để phân tích, đánh giá insight người dùng nhằm tối ưu chất lượng giao diện và nâng cao trải nghiệm.

Đánh giá, review và đưa ra các giải pháp tối ưu thiết kế sản phẩm theo mục tiêu và chiến lược của team.

Xây dựng và phát triển Design System cho các sản phẩm trong hệ sinh thái.

Nắm bắt xu hướng, đề xuất giải pháp và ý tưởng với mục đích cải tiến cho sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Do công việc liên quan đến thiết kế Web nên nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có khả năng tối ưu hóa trải nghiệm, thành thạo các phần mềm thiết kế đa dạng, am hiểu về thiết kế Web. Ứng viên có mức lương từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng khi ứng tuyển vào vị trí này.

4. Hình thức tuyển dụng việc làm graphic designer được tìm kiếm nhiều

Trong thời đại công nghệ số, nhu cầu tuyển dụng graphic designer ngày càng cao với nhiều hình thức khác nhau, từ làm việc freelance đến làm việc full-time tại công ty, mỗi hình thức đều có những đặc điểm riêng và đem lại lợi ích khác nhau.

4.1. Tuyển dụng việc làm graphic designer freelance

Việc làm designer freelance là hình thức làm việc mới nổi trong thời gian gần đây. Chỉ với chiếc máy tính kết nối internet, nhà thiết kế có thể làm việc từ bất kỳ đâu, làm việc tự do mà không bị ràng buộc. Freelance designer có thời gian làm việc linh hoạt, nhưng cần đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ với khách hàng.

Tính chất công việc không cố định về thời gian giúp công việc này phù hợp với những người không thích sự gò bó tại văn phòng và những người muốn kiếm thêm thu nhập. Các ứng viên cho vị trí này cần khả năng tự quản lý thời gian, giao tiếp tốt với khách hàng và không ngừng nâng cao kỹ năng chuyên môn.

4.2. Tuyển dụng việc làm graphic designer full-time

Graphic designer full-time là những người làm việc toàn thời gian thời gian đầy đủ cho một doanh nghiệp hoặc công ty tại một địa điểm làm việc cụ thể. Công việc này đòi hỏi sự cam kết về thời gian lớn hơn và không dành cho sinh viên học sinh.

Các ứng viên ở vị trí việc làm designer full-time cần có kiến thức, kinh nghiệm về thiết kế đồ họa để đảm đương các nhiệm vụ cụ thể khi được giao.

4.3. Tuyển dụng việc làm graphic designer part-time

Graphic designer part-time là những người làm thiết kế đồ họa bán thời gian cho một doanh nghiệp hay một công ty nào đó. Công việc này phổ biến dành cho các bạn sinh viên học sinh hoặc những người muốn tìm thêm công việc thứ 2.

Việc làm bán thời gian giúp ứng viên kiếm thêm thu nhập trong thời gian rảnh rỗi. Trở thành một nhân viên graphic designer part-time giúp ứng viên có thể tích lũy kinh nghiệm, xây dựng job3s.ai/cv-xin-viec'>CV để sau này xin việc chính thức. Đây là công việc đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, yêu cầu sự chăm chỉ, nhanh nhẹn của các ứng viên.

4.4. Tuyển dụng việc làm graphic designer online, remote

Graphic designer online, remote là hình thức làm việc từ xa, không cần có mặt trực tiếp tại văn phòng. Tuy nhiên, ứng viên cần làm việc theo giờ hành chính của công ty hoặc theo múi giờ của khách hàng khi làm việc với đối tác quốc tế. Công việc này phù hợp với những người muốn làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Trở thành nhân viên graphic designer online, remote giúp ứng viên tiết kiệm thời gian di chuyển và cân bằng cuộc sống. Công việc này yêu cầu ứng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực designer và khả năng tự quản lý thời gian.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm graphic designer nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm designer tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn do có sự tập trung của nhiều doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh sôi động. Dưới đây là một số khu vực tuyển dụng graphic designer nhiều nhất tại Việt Nam:

5.1. Tuyển dụng việc làm designer TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn tại Việt Nam, tập trung nhiều công ty truyền thông hàng đầu tạo ra lượng lớn việc làm designer. Dân số năm 2024 của TP.HCM hiện ước tính là 9,5 triệu người, nơi đây không chỉ là thị trường lao động lớn mà còn rất cạnh tranh. Do đó, graphic designer tại đây cần có kỹ năng vượt trội để tăng cơ hội việc làm trong ngành.

Nhu cầu tuyển dụng designer tại TP.HCM chủ yếu đến từ các ngành như quảng cáo, truyền thông, thương mại điện tử, thiết kế nội thất… tập trung tại các quận trung tâm như quận 1, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh… Mức lương cho vị trí nhân viên designer dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Ở vị trí chuyên viên, ứng viên nhận được mức lương cao hơn đến 20.000.000 VNĐ/tháng cùng nhiều đãi ngộ hấp dẫn.

5.2. Tuyển dụng việc làm designer tại Hà Nội

Là thủ đô của Việt Nam, Hà Nội quy tụ nhiều doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn quốc tế và các công ty truyền thông hàng đầu. Tính đến năm 2024, dân số Hà Nội ước tính đạt 8,5 triệu người. Với số lượng lớn người lao động, đặc biệt là các nhân sự chất lượng cao từ các trường đại học, tính cạnh tranh trong ngành này khá cao, đòi hỏi ứng viên phải có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế và đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ khách hàng.

Một nhân viên graphic designer giỏi là người có khả năng sáng tạo và biết nắm bắt xu hướng

Nhu cầu tuyển dụng việc làm designer tại Hà Nội chủ yếu trong các lĩnh vực như thiết kế logo thương hiệu, thiết kế nội dung và các sản phẩm truyền thông, tập trung chủ yếu tại các quận sôi động như quận Thanh Xuân, quận Nam Từ Liêm… Nhân viên designer có mức lương dao động từ 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Ở vị trí chuyên viên, mức lương có thể lên đến 20.000.000 VNĐ/tháng dựa vào kinh nghiệm cũng như kỹ năng chuyên môn của ứng viên.

5.3. Tuyển dụng việc làm designer Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế - du lịch quan trọng tại miền Trung, nơi nhiều công ty công nghệ và du lịch phát triển mạnh. Với dân số gần 1,2 triệu người, thấp hơn so với hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, ngành designer tại đây đang phát triển mạnh mẽ và ít cạnh tranh hơn, tạo cơ hội cho các designer mới vào nghề.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm designer tại Đà Nẵng chủ yếu tại các quận như quận Sơn Trà, quận Hải Châu… trong phát triển các ấn phẩm quảng bá du lịch, thiết kế giao diện logo cho các công ty du lịch, sản xuất nội dung số phục vụ ngành dịch vụ. Nhân viên graphic designer tại đây có mức lương từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Ở vị trí chuyên viên, mức lương nhân viên nhận được dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.4. Tuyển dụng việc làm designer Hải Phòng

Hải Phòng với dân số gần 2 triệu người, là thành phố cảng lớn nhất miền Bắc và một trung tâm kinh tế công nghiệp trọng điểm. Đây cũng là nơi nhiều doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ phát triển mạnh. Môi trường cạnh tranh ngành nghề tại Hải Phòng ít gay gắt hơn, phù hợp với các designer muốn phát triển kỹ năng và được làm việc trong thành phố biển.

Nhu cầu tuyển dụng graphic designer tại Hải Phòng tập trung vào các lĩnh vực như thiết kế bao bì, nhận diện thương hiệu cho các doanh nghiệp sản xuất và quảng cáo các sản phẩm xuất khẩu. Các quận Hồng Bàng, quận Ngô Quyền… tuyển dụng nhiều graphic designer. Mức lương tại đây dao động theo các vị trí cụ thể, nhân viên designer nhận mức lương từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, vị trí chuyên viên nhận mức lương từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

5.4. Tuyển dụng việc làm designer Cần Thơ

Là trung tâm kinh tế, giáo dục và văn hóa lớn nhất miền Tây Nam Bộ, Cần Thơ có dân số hơn 1,2 triệu người. Đây là thành phố tiềm năng với nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ, và du lịch. Tính cạnh tranh cho việc làm designer tại Cần Thơ thấp hơn so với các thành phố lớn, phù hợp với các ứng viên mới ra trường muốn tích lũy thêm kinh nghiệm.

Nhu cầu tuyển dụng graphic designer tại Cần Thơ thường liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao, quảng bá sản phẩm đặc sản địa phương, và du lịch sinh thái. Các quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy với xu hướng phát triển du lịch địa phương sẽ tuyển dụng nhiều việc làm graphic designer. Mức lương tại đây không cao bằng các thành phố lớn khác nhưng hấp dẫn, nhân viên designer nhận mức lương lên đến 10.000.00 VNĐ/tháng. Vị trí quản lý đem lại mức thu nhập từ 15.000.000 - 20.000.00 VNĐ/tháng.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với graphic designer

Việc làm graphic designer là công việc đòi hỏi sự sáng tạo, am hiểu về thiết kế, giỏi giao tiếp và đàm phán. Do đó, nhà tuyển dụng việc làm graphic designer yêu cầu rất cao đối với các ứng viên.

Kỹ năng chuyên môn

Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên phải nắm vững các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma... Ngoài ra, ứng viên cần am hiểu bố cục, màu sắc, typography, và cách truyền tải thông điệp qua hình ảnh. Một số nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có từ 1-3 năm kinh nghiệm hoặc sở hữu portfolio chất lượng, thể hiện rõ phong cách và khả năng sáng tạo.

Tư duy sáng tạo và thẩm mỹ

Graphic designer cần thể hiện khả năng sáng tạo, không chỉ đáp ứng yêu cầu của khách hàng mà còn đề xuất các ý tưởng độc đáo và đột phá.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Graphic designer tuyển dụng có nhiều hình thức làm việc khác nhau. Đối với các công việc online/remote, freelance, ứng viên cần có khả năng làm việc độc lập, đáp ứng thời hạn theo yêu cầu của khách hàng. Ứng viên cần có khả năng phối hợp với đội ngũ marketing, truyền thông, hoặc khách hàng để đảm bảo sản phẩm thiết kế phù hợp với định hướng của dự án.

Am hiểu thị trường

Nhà tuyển dụng đánh giá cao các designer thường xuyên theo dõi và áp dụng các phong cách thiết kế hiện đại, phù hợp với thị hiếu thị trường. Trong các lĩnh vực như quảng cáo, thương mại điện tử hoặc xây dựng thương hiệu, designer cần am hiểu nhu cầu và tâm lý khách hàng để thiết kế sản phẩm phù hợp.

Tóm lại, việc làm designer là công việc khá lý tưởng vài năm nay vì không chỉ mang lại thu nhập cao còn giúp ứng viên học hỏi, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong thiết kế đồ họa. Tuyển dụng graphic designer là cơ hội tốt cho nhiều sinh viên học sinh dù đang ngồi trên ghế nhà trường và có mong muốn tích lũy kiến thức có thêm thu nhập. Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ và mức thu nhập hấp dẫn, đây đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn cho nhiều người.