Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 115 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thiết kế banner, hình ảnh cho các kênh social (Facebook, Instagram, TikTok...).

Thiết kế visual phục vụ hoạt động e-commerce (Shopee, Lazada, Tiki...).

Hỗ trợ team Marketing trong các hoạt động liên quan đến thiết kế.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp ngành Thiết kế/Đồ hoạ.

Biết sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế (Photoshop, Illustrator, Figma...).

Có tinh thần học hỏi, sáng tạo và trách nhiệm với deadline.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: 2 – 3 triệu/tháng.

Môi trường trẻ trung, thoải mái sáng tạo.

Có cơ hội được hướng dẫn, training để phát triển kỹ năng thực tế.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin