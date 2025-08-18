Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 115 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Thiết kế banner, hình ảnh cho các kênh social (Facebook, Instagram, TikTok...).
Thiết kế visual phục vụ hoạt động e-commerce (Shopee, Lazada, Tiki...).
Hỗ trợ team Marketing trong các hoạt động liên quan đến thiết kế.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp ngành Thiết kế/Đồ hoạ.
Biết sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế (Photoshop, Illustrator, Figma...).
Có tinh thần học hỏi, sáng tạo và trách nhiệm với deadline.
Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: 2 – 3 triệu/tháng.
Môi trường trẻ trung, thoải mái sáng tạo.
Có cơ hội được hướng dẫn, training để phát triển kỹ năng thực tế.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
