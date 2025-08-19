Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 134 Đường 30 Tháng 4, Phường Hoà Bắc, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhận mã sản phẩm từ team Idea, thực hiện thiết kế dựa trên định hướng đã được đề xuất.
Tiếp nhận feedback về tính thẩm mỹ từ nhân sự chuyên trách, đề xuất phương án chỉnh sửa, cải thiện thiết kế phù hợp.
Thực hiện thao tác kéo-thả mã thiết kế đã chọn vào quy trình kiểm duyệt:
Giám sát tiến độ và phân bổ công việc thiết kế:
Phối hợp cùng các thành viên chuyên môn để kiểm duyệt sản phẩm, đảm bảo chất lượng đầu ra đạt chuẩn.
Chuẩn bị đầy đủ các file cần thiết để tiến hành submit sản phẩm.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn và kinh nghiệm
Sinh viên hoặc đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành về Thiết kế, Đồ hoạ
Không giới hạn độ tuổi
Ưu tiên nam
Kỹ năng chuyên môn
Có kinh nghiệm trên 6 tháng làm việc tại công ty Design POD hoặc ít nhất 2 tháng tại môi trường Agency
Thẩm mỹ tốt, phù hợp với thị trường Mỹ
Có tư duy sáng tạo, khả năng phát triển một ý tưởng thành nhiều mã sản phẩm khác nhau
Chú trọng chi tiết, có khả năng kiểm tra tỉ mỉ từng chữ, từng yếu tố trong thiết kế (ví dụ khi soi chi tiết trên cốc)
Cẩn thận, tỉ mỉ trong quy trình làm việc và xử lý file thiết kế
Tính cách và thái độ
Ưu tiên ứng viên có sự tập trung cao và khả năng làm việc độc lập tốt
Chủ động tiếp thu, sửa đổi và cải thiện theo feedback
Có tinh thần học hỏi, chịu được áp lực deadline
Lộ trình phát triển
Có bài test để kiểm tra khả năng xử lý từng trường hợp
Thường xuyên nhận feedback và góp ý từ các thành viên giàu kinh nghiệm trong team để cải thiện kỹ năng
Cơ hội phát triển lên vị trí Team Leader hoặc Quản lý nhóm thiết kế, tùy theo năng lực, kết quả công việc và tinh thần trách nhiệm

Tại GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định: Mức lương cứng từ 7.000.000 - 10.000.000đ Gross, xét tăng theo năng lực và hiệu quả công việc.
Cơ hội phát triển rõ ràng: Phát triển lên quản lý sau 1 năm gắn bó, phát triển song hành cùng sự mở rộng quy mô công ty.
Được tạo điều kiện phát triển năng lực cá nhân: Hỗ trợ chi phí học tập, công cụ làm việc, khoá học nâng cao chuyên môn.
Môi trường cởi mở - đề cao hiệu suất và tư duy độc lập: bạn được lắng nghe, được trao quyền và chủ động ra quyết định.
Đồng nghiệp trẻ, dễ thương và luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau hết mình.
Hoạt động nội bộ vui: sinh nhật, minigame, du lịch nước ngoài, tea break, hoạt động thể thao,v.v
Thưởng lễ Tết, lương tháng 13; chế độ BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành nhân viên chính thức.
12 ngày nghỉ phép có lương/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY

GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 134 30/4 Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

