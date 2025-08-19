Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty TNHH Lesmers
- Hà Nội: Tầng 1, tháp B, tòa nhà The Light, khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện việc chụp ảnh sản phẩm thời trang theo yêu cầu của bộ phận marketing và thiết kế
Tiến hành chỉnh sửa, retouch ảnh (nếu cần) để sản phẩm trở nên nổi bật.
Sáng tạo và thiết kế các sản phẩm truyền thông đa phương tiện như: hình ảnh, video, banner, poster,… phục vụ cho các chiến dịch marketing trên Facebook, TikTok, Instagram...
Lên kế hoạch và kịch bản quay video cho sản phẩm phù hợp với từng chiến lược marketing.
Chỉnh sửa ảnh và video sản phẩm theo kịch bản và brand guideline.
Phối hợp với bộ phận marketing để đảm bảo nội dung hình ảnh/video phù hợp với chiến lược và chính sách
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Gu hình ảnh tốt.
Kỹ năng chỉnh sửa ảnh và video cơ bản.
Có kiến thức về bố cục, ánh sáng, và kỹ thuật quay phim/chụp ảnh cơ bản.
Tại Công ty TNHH Lesmers Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng BHXH theo chế độ nhà nước ban hành.
12 ngày nghỉ phép năm.
Đánh giá & xét tăng lương 1-2 lần/năm.
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc.
Phụ cấp gửi xe hàng tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lesmers
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI