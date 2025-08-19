Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, tháp B, tòa nhà The Light, khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện việc chụp ảnh sản phẩm thời trang theo yêu cầu của bộ phận marketing và thiết kế

Tiến hành chỉnh sửa, retouch ảnh (nếu cần) để sản phẩm trở nên nổi bật.

Sáng tạo và thiết kế các sản phẩm truyền thông đa phương tiện như: hình ảnh, video, banner, poster,… phục vụ cho các chiến dịch marketing trên Facebook, TikTok, Instagram...

Lên kế hoạch và kịch bản quay video cho sản phẩm phù hợp với từng chiến lược marketing.

Chỉnh sửa ảnh và video sản phẩm theo kịch bản và brand guideline.

Phối hợp với bộ phận marketing để đảm bảo nội dung hình ảnh/video phù hợp với chiến lược và chính sách

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm chụp ảnh và quay video sản phẩm (ưu tiên kinh nghiệm trong ngành thời trang, mỹ phẩm,…).

Gu hình ảnh tốt.

Kỹ năng chỉnh sửa ảnh và video cơ bản.

Có kiến thức về bố cục, ánh sáng, và kỹ thuật quay phim/chụp ảnh cơ bản.

Tại Công ty TNHH Lesmers Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Từ 9.500.000 đến 12.000.000VNĐ (thỏa thuận theo năng lực)

Hưởng BHXH theo chế độ nhà nước ban hành.

12 ngày nghỉ phép năm.

Đánh giá & xét tăng lương 1-2 lần/năm.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc.

Phụ cấp gửi xe hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lesmers

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin