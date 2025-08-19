Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần TEECOM
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công ty Cổ Phần TEECOM

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty Cổ Phần TEECOM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 307A, Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Trách nhiệm công việc:
Thiết kế, phát triển và hoàn thiện bao bì sản phẩm theo định hướng thương hiệu.
Đảm bảo thiết kế phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ, công năng và kỹ thuật in ấn.
Chuẩn bị và bàn giao file in đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, phối hợp với nhà in/sản xuất.
Nghiên cứu xu hướng, cải tiến bao bì để nâng cao tính cạnh tranh.
Làm việc chặt chẽ với các phòng ban liên quan để thống nhất giải pháp thiết kế.
Quản lý tiến độ, chất lượng công việc và lưu trữ hệ thống file thiết kế.
2. Mô tả công việc:
Tham gia từ khâu ý tưởng đến triển khai thực tế bao bì cho các sản phẩm liên quan đến trẻ em và người lớn.
Thiết kế các loại bao bì: hộp giấy, tem nhãn, wrapband… theo yêu cầu dự án.
Tạo mockup 2D/3D để trình bày.
Đảm bảo thiết kế truyền tải đúng thông điệp thương hiệu, thu hút khách hàng mục tiêu.
Đề xuất giải pháp vật liệu và hình thức bao bì phù hợp với từng dự án.
Thực hiện các công việc thiết kế liên quan khác theo yêu cầu quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. Kiến thức và kinh nghiệm tối thiểu:
Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm về thiết kế bao bì sản phẩm (hộp giấy, túi, tem nhãn…) và có kinh nghiệm từng làm việc với file in ấn, nhà in, quy trình sản xuất bao bì.
Thành thạo Adobe Illustrator, Photoshop (biết InDesign, CorelDRAW là lợi thế)
4. Kỹ năng cần thiết:
Khả năng đọc hiểu Tiếng Anh căn bản.
Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt.
Kỹ năng trình bày và bảo vệ ý tưởng thiết kế.
Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc theo deadline.
Kỹ năng nghiên cứu xu hướng, phân tích thị trường, sử dụng AI hỗ trợ.
5. Thái độ làm việc:
Chủ động, trách nhiệm với công việc.
Ham học hỏi, sẵn sàng tiếp thu cái mới.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý chi tiết.
Tinh thần hợp tác, hỗ trợ đồng đội.
Tư duy tích cực, cầu tiến và sẵn sàng cải thiện.

Tại Công ty Cổ Phần TEECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng tháng 13 + Thưởng lợi nhuận năm.
Đánh giá năng lực và điều chỉnh lương 6 tháng/lần
Thưởng chuyên cần 300.000-500.000 đồng/ tháng.
Thưởng thâm niên.
Đóng bảo hiểm ngay khi ký hợp đồng lao động.
Trang bị laptop ngay từ ngày đầu nhận việc và miễn phí giữ xe.
Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm 1.5-2 triệu/ người.
Nghỉ phép và các ngày nghỉ khác theo quy định.
Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.
Tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ: Friday, YEP, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4...
Đào tạo hội nhập và Buddy đồng hành trong suốt thời gian thử việc.
Phát triển năng lực cá nhân thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tháng/ hàng năm.
Thời gian làm việc: Từ 8h30 – 18h00 (nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi), từ Thứ 2 – sáng Thứ 7. Riêng sáng Thứ 7 tuỳ theo tính chất công việc mà làm việc tại nhà hoặc tại công ty.
Môi trường làm việc:
Luôn đề cao tinh thần hướng đến mục tiêu, chủ động và trách nhiệm trong công việc.
Thúc đẩy sự tử tế thông qua giao tiếp hoà nhã và và chính trực.
Sử dụng lời nói tử tế bằng cách lắng nghe, phản hồi tích cực và đóng góp thẳng thắng mang tính xây dựng.
Hành động với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và biểu hiện lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần TEECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần TEECOM

Công ty Cổ Phần TEECOM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 307A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

